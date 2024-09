Karatay Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Politika

Sosyal, kültürel ve eğitime yönelik projelerinin yanı sıra fiziki belediyecilik çalışmalarıyla da ilçenin çehresini değiştiren Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahalle yollarındaki modernizasyon faaliyetlerine de ara vermeden devam ediyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yol asfaltlama, bakım-onarım, yenileme ve kaldırım gibi birçok çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda sıcak asfalt çalışmalarına Sarıyakup Caddesi'nde devam ediyor. Ekipler, caddede yenileme çalışması yürütüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçeye artı değer katacak her türlü katkıyı sunma çabasında olduklarını aktararak; ilçe hem bugününe hem de yarınına hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Kılca, "Belediyelerin, sosyal ve kültürel belediyeciliğin yanı sıra fiziki ve üstyapı belediyeciliğine de önem vermesi gerekiyor. Karatay Belediyesi olarak bizler bunu başardığımıza inanıyoruz. Bugün ekiplerimiz Sarıyakup Caddemizi yeniliyor. Celaleddin Karatay Caddesi ile Fetih Caddesi arasında kalan bölümde çalışmalarımız devam ediyor. Burası ekiplerimizin çalışması sonrasında daha güzel ve kullanışlı bir hale gelmiş olacak. Karatay'ımızda planladığımız alt yapısı tamamlanan her sokağı asfaltlıyoruz. Gerek yolları bozulan ve ulaşımı zorlaştıran alanlarda gerekse de yeni yollarda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Karatay'ı bırakabilmek. Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da vatandaşlarımızın hizmetinde ve emrindeyiz" dedi. - KONYA