Karatay Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Karatay Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Karatay Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Karatay Belediyesi, ilçenin yollarını modernize etmek amacıyla asfaltlama, bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hasan Kılca, sosyal ve kültürel projelerin yanı sıra fiziki belediyeciliğe de önem verdiklerini belirtti.

29.09.2024 10:40  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal, kültürel ve eğitime yönelik projelerinin yanı sıra fiziki belediyecilik çalışmalarıyla da ilçenin çehresini değiştiren Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe merkezi ve merkeze uzak mahalle yollarındaki modernizasyon faaliyetlerine de ara vermeden devam ediyor.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yol asfaltlama, bakım-onarım, yenileme ve kaldırım gibi birçok çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda sıcak asfalt çalışmalarına Sarıyakup Caddesi'nde devam ediyor. Ekipler, caddede yenileme çalışması yürütüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçeye artı değer katacak her türlü katkıyı sunma çabasında olduklarını aktararak; ilçe hem bugününe hem de yarınına hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Kılca, "Belediyelerin, sosyal ve kültürel belediyeciliğin yanı sıra fiziki ve üstyapı belediyeciliğine de önem vermesi gerekiyor. Karatay Belediyesi olarak bizler bunu başardığımıza inanıyoruz. Bugün ekiplerimiz Sarıyakup Caddemizi yeniliyor. Celaleddin Karatay Caddesi ile Fetih Caddesi arasında kalan bölümde çalışmalarımız devam ediyor. Burası ekiplerimizin çalışması sonrasında daha güzel ve kullanışlı bir hale gelmiş olacak. Karatay'ımızda planladığımız alt yapısı tamamlanan her sokağı asfaltlıyoruz. Gerek yolları bozulan ve ulaşımı zorlaştıran alanlarda gerekse de yeni yollarda hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir Karatay'ı bırakabilmek. Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da vatandaşlarımızın hizmetinde ve emrindeyiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Karatay Belediyesi, Yerel Yönetim, Hasan Kılca, Politika, Karatay, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Karatay Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 04:05:24. #1.11#
SON DAKİKA: Karatay Belediyesi Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement