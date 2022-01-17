Karatay Belediyesinden yeni bir sosyal yardımlaşma projesi - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara her konuda destek olunması amacıyla yeni bir sosyal projesini daha hayata geçirdi.

"Birlikte Gönüller Yapalım" sloganıyla hayata geçen söz konusu projeyle Karatay Belediyesi, Karatay'da yaşayan vatandaşlardan mahallelerinde veya sokaklarında ihtiyaç sahibi Karataylı vatandaşların her türlü eksiklik ile ihtiyaç duydukları her şeyi kendilerine http://gonullu.karatay.bel.tr adresinde oluşturulan başvuru bölümünden bildirmelerini istiyor.

Başkan Kılca'dan vatandaşlara "birlikte gönüller yapalım" çağrısı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Belediyesinin bu yeni projesini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımında belediye olarak ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere birçok konuda her zaman destek olduklarının altını çizen Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize birçok alanda destek oluyoruz. Bu gayretimizi komşuluk bilincimize ve yardım faaliyetlerimize ayrı anlam katacağına inandığımız yeni bir yöntemle geliştirmek istedik. Duyurmuş olduğumuz bu yeni çalışmamız, her birimize ayrı sorumluluk yüklüyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, mahallelerinde ve sosyal çevrelerinde desteğe ihtiyacı olduğunu bildikleri aileleri bizlere paylaştığımız bağlantı üzerinden iletmeleri. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed 'Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir' buyuruyor. Bu projemizle Karatayımız için yine örnek bir birliktelik göstereceğimize ve bu alanda bizlere ileteceğiniz en doğru bilgilerle nice gönüllere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Karatay bu zamana kadar olduğu gibi yine kendisine yakışanı yapacaktır. Bu vesileyle projemize katkı sunacak gönlü güzel tüm insanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KONYA