Karatay\'da Ulaşım Konforunu Artıracak Yeni Proje Başlatıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla Cemil Çiçek Caddesi ile Saçlı Kasap Caddesini, Sütlüce Sokak üzerinden güçlü ve modern bir ulaşım hattıyla birbirine bağlıyor.

Karatay Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek amacıyla ulaşım alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda; Sütlüce Sokak, çift yönlü ulaşımı destekleyecek şekilde yeniden düzenleniyor. İlçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında başlatılan yeni çalışma, iki ana caddeyi birbirine entegre ederek bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatacak. Söz konusu bağlantı hattı, hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha güvenli ve düzenli bir ulaşım imkanı sunacak.

"Bölgeye değer katacak bir çalışma başlattık"

Caddedeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Cemil Çiçek ve Saçlı Kasap caddelerimizi güçlü bir hat ile birbirine bağlıyoruz. Sütlüce Sokağı genişleterek gidiş-geliş yönlü olarak yeniden düzenliyoruz. Alanda altyapı çalışmalarımız başladı. Altyapı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından kaldırım, refüj, asfalt ve diğer çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bölgeye değer katacak bu düzenlemenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Hasan Kılca, bu düzenlemenin yalnızca iki caddeyi birleştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda bölgenin ulaşım yükünü hafifleteceğini ve trafik yoğunluğunu azaltacağını vurguladı. Kılca, ayrıca projenin, çevredeki mahallelerin ulaşım konforunu artıracağını belirtti. - KONYA