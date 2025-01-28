Karayel ve Wiseler-Lima'dan Verimli Görüşme

Politika

Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Türkiye Gölge Raportörü Isabel Wiseler- Lima ile görüştü.

Karayel, Isabel Wiseler-Lima ile beraberindeki heyeti TBMM'de ağırladı. Karayel, Wiseler-Lima'nın karma komisyona ziyaretinin ve öncesinde TBMM'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin Türkiye-AB ilişkileri açısından faydalı olacağına inandığını söyledi.

Karayel, Wiseler-Lima ile daha önce Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirdikleri görüşmeler gibi bu görüşmenin de son derece verimli olacağına inandığını belirtti.

Wiseler-Lima da TBMM'de temsil edilen farklı partilerin temsilcileriyle de bir araya geldiklerini belirterek, bu temsilcilerin görüşlerini almanın kendisi için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nun Gölge Raportörü olarak rapor hazırlama çalışmalarına katkıda bulunduğunu anımsatan Wiseler-Lima, yaptığı tüm görüşmelerin raporun hazırlanmasına katkı sunacağını ifade etti.

Wiseler-Lima, "OIdukça canlı, ilginç kapsamlı görüşmeler yapıyoruz." dedi.