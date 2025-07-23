Kardinal ve Patriğin Gazze Ziyareti

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ve Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos, Gazze şehrine düzenledikleri ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada, "Sadece basit bir yemek umuduyla saatlerce güneşin altında bekleyen erkekler gördük. Dayanması zor bir aşağılanma bu. Gazze'deki durum, ahlaki olarak kabul edilemez ve savunulamaz" dedi.

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ve Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos, İsrail'in Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne düzenlediği saldırının ardından cuma günü Gazze şehrindeki kiliseyi ziyaret etti. Ziyaretlerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Pizzaballa ve Theophilos, Gazze Şeridi'ndeki duruma değindi. İnsani yardımların yalnızca gerekli eğil, yaşam ve ölüm meselesi olduğuna vurgu yapan Kardinal Pizzaballa ile Rum Ortodoks Patriği 3. Theophilos, "Bunu reddetmek bir gecikme değil, mahkum etmektir. Yiyecek, su, ilaç ve barınak olmadan geçirdiğiniz her bir saat derin zararlar verir. Biz bunu gördük. Sadece basit bir yemek umuduyla saatlerce güneşin altında bekleyen erkekler gördük. Dayanması zor bir aşağılanma bu. Gazze'deki durum, ahlaki olarak kabul edilemez ve savunulamaz" ifadelerini kullandılar.

Kardinal Pizzaballa, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere tüm uluslararası liderlere, Gazze'deki yıkımı durdurmak için önemli bir rol üstlenmeleri çağrısında bulunarak, "Artık bu saçmalığa ve savaşa bir son verme zamanı geldi" ifadelerini kullandı. - KUDÜS