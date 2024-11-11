Karesi Kongresi'nde Fidan Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Karesi Kongresi'nde Fidan Dağıtımı

Karesi Kongresi\'nde Fidan Dağıtımı

AK Parti Karesi Kongresi'nde yeni yönetim belirlendi, ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

11.11.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karesi İlçe Kongresi, teşkilat üyeleri ve delegelerin katılımıyla gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımı ile partililer büyük bir coşkuyla kongreye katılım gösterdi. Kongrede yeni ilçe yönetimi belirlendi.

Kongre hatırası olarak fidan dağıtımı

Kongre anısına katılımcılara çam ve defne fidanları hediye edildi. Bu fidanların, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirlediği özel bir bölgede dikilmesi planlandı.

Fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Pazartesi günü, teşkilat üyeler, yeni ilçe yönetimi ve çok sayıda partilinin katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu. Bu anlamlı etkinlik, doğaya ve çevreye olan sorumluluğumuzu pekiştirdi. Peygamber Efendimiz'in "Kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki fidanı toprağa dikin" hadisinden ilhamla, kongre sonrası yeşil bir gelecek için adım atıldı. Yeni yönetimin ilçemize, Balıkesir'e ve tüm teşkilata hayırlı olsun. Karesi İlçe Teşkilatı olarak, ilçenin gelişimi ve doğanın korunması için çalışmalara devam edilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, AK Parti, Politika, Karesi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Politika Karesi Kongresi'nde Fidan Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:50:52. #1.11#
SON DAKİKA: Karesi Kongresi'nde Fidan Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.