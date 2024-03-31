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Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi - Son Dakika
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Politika

Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi

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Kars Bağımsız Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen, 31 Mart seçim sonuçları henüz resmiyete kavuşmadan havlu attı. Bilgen, ''Kutuplaşma siyasetini önlemeye gücümüz yetmedi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Toplum neye layıksa öyle yönetilir. Bize güvenip destek olan herkese teşekkürler. Kazanacak adaya ve Kars'a kolaylık diliyorum'' dedi.

31.03.2024 18:43  Güncelleme: 18:56
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona ererken, sayım ve döküm işlemleri sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SOSYAL MEDYADAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Kars Bağımsız Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen sosyal medyadan yaptığı sürpriz açıklamayla yarışı kaybettiğini resmen duyurdu.

"BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

Bilgen, "Kutuplaşma siyasetini önlemeye gücümüz yetmedi. Biz üzerimize düşeni yaptık. Toplum neye layıksa öyle yönetilir. Bize güvenip destek olan herkese teşekkürler. Kazanacak adaya ve Kars'a kolaylık diliyorum" dedi.

Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen seçimde havlu attı
Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Ayhan Bilgen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara null: aynen toplum neye layikse oyle yonetilir bosver surunsunler benzin 100 olur insallah 39 20 Yanıtla

18:43 Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi
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SON DAKİKA: Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen erken havlu attı: Gücümüz yetmedi - Son Dakika
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