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KARS'ta Kalp Krizi Geçiren Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KARS'ta Kalp Krizi Geçiren Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

KARS'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hayali'nin cenazesi yarın memleketi Sarıkamış'ta defnedilecek.

KARS\'ta Kalp Krizi Geçiren Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
27.12.2023 - 14:29,
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KARS'ta kalp krizi ve beyin kanaması geçiren Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali (61), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Harun Hayali, 8 Aralık'ta göğsündeki ağrı şikayeti ile Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Hayali, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Hayali, burada da beyin kanaması geçirdi. Daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Hayali, bugün tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayali'nin cenazesi, yarın memleketi Sarıkamış'ta toprağa verilecek.

Kaynak: DHA
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