Kartalkaya Yangınına Meclis Araştırma Komisyonu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin, "Bu facianın tekrar edilmemesi için ortaya çıkarılması, varsa eksiklerin tamamlanması hepimizin görevi ve sorumluluğudur." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Bolu Kartalkaya'da bir facia yaşandığını belirtti.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulacağını ifade eden Özdağ, "Komisyonlar çalışıyor. Ardından buraya komisyon raporları gelmiyor, genellikle orada askıda duruyor. Burada onunla ilgili olarak kanunlar çıkarılmıyor ve herkesin yaptığı yanına kar kalıyor." diye konuştu.

Meclis araştırma komisyonunun çok önemli olduğunu vurgulayan Özdağ, sorumluların istifa edip yargılanması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bir daha böylesi olaylar yaşanmaması için hep birlikte gayret edeceklerini dile getiren Çömez, "Bugün burada yapılacak olan konuşmalardan hepimizin bir ders çıkarmasını ve Türkiye'nin bundan bir anlam çıkartmasını ve nihayetinde bir daha böylesi olayların yaşanmaması için tedbir almasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu, asla bir kaza değildir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yangın faciasının herkesi derinden yaraladığının altını çizen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu yangında kimin, kimlerin sorumluluğu ve ihmali varsa, bunun hesabını adalet önünde mutlaka vermelidirler. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettikleri gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensipleriyle Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek, çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etmelidir. Otel sahibinden İl Özel İdaresine, Valilikten Belediye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar, millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek vermelidirler."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Koçyiğit, "Bu, asla bir kaza değildir, göz göre göre gelen ve 78 canımızın bu dünyadan kopup gitmesine vesile olan bir meseledir. Bu anlamıyla sorumluların bir an önce açığa çıkarılması, yargılanması meselesindeki hassasiyetimizin altını çizmek istiyorum." dedi.

"Üstünü örtmeye izin vermeyeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da 21 Ocak sabah saat 03.14'te herkesin canını yakan, 78 kişiyi hayattan koparan bir insanlık acısına tanık olunduğunu hatırlattı.

Bolu'daki otel yangınıyla ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin kendi önergelerini muhafaza ederek, ortak önergeye "evet" diyeceklerini belirten Günaydın, "Bu komisyona girecek arkadaşlarımız soruşturmanın etkinlikle yürütülmesi konusunda her türlü çabayı gösterecekler." diye konuştu.

Daha önce kurulan Meclis araştırma komisyonlarının raporlarını tamamlamadığına dikkati çeken Günaydın, "Eğer Kartalkaya faciasının üstünü de böyle örtmeye çalışmaya niyetiniz varsa, buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Günaydın, Türkiye'nin "büyük demokrasi kriziyle karşı karşıya" olduğunu savunarak, "İYİ Parti Genel Başkanı bir videoyla açıkça tehdit edildi. Herhangi bir işlem yapıldı mı? Yapılmadı. Zafer Partisinin Genel Başkanı, kendisine rakip olan bir başka partinin Genel Başkanını eleştirdiği için Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Selahattin Demirtaş herhangi bir hüküm giymeden 8 yılı aşkın süredir tutuklu olarak cezaevinde." dedi.

"Ortak iradenin Mecliste sergilenmiş olması çok anlamlı"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bu konuda yapılacak soruşturma ve araştırmanın sonuna kadar her alanda ve her konuda kararlılıkla ve titizlikle devam edeceğini vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Çünkü varsa bir sorumlusu, bu facianın tekrar edilmemesi için ortaya çıkarılması, varsa eksiklerin tamamlanması elbette ki hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bugün tüm siyasi grupların ortak önerileriyle birlikte bir Meclis araştırma komisyonunun kurulması için öneri verilecek ve bu öneri üzerinde de konuşmalarımızı yaparak konuyu ayrıntılı tartışacağız. Bu ortak iradenin de bu Mecliste sergilenmiş olması çok anlamlı ve toplumun bu konudaki hassasiyetine verilmiş bir cevap olduğunu düşünüyorum. Komisyonda da gerekli araştırmalar ve incelemeler yapılacak, özellikle mevzuat noktasında bir eksik ve açık varsa bu konunun tamamlanması için milletvekilleri olarak, birinci derecede kanun yapma, mevzuatı düzenleme konusunda yetkililer olarak bu konudaki eksikleri de tamamlamak için büyük bir çaba ve gayret içerisinde olacağız."

Yangınla ilgili inceleme ve soruşturmaların devam ettiğini aktaran Usta, "Çalışma Bakanlığının 4 müfettişi, Adalet Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısı, Turizm Bakanlığının 2 müfettişi ve yine Adalet Bakanlığımız tarafından da görevlendirilen 8 kişilik bir bilirkişi heyetiyle araştırmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu süreçte 19 kişi tutuklanmış, 100'ü aşkın kişinin de ifadesine başvurulmuştur." bilgisini verdi.