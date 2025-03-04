Kartalkaya Yangınında Güvenlik Açıkları Belirlendi - Son Dakika
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Politika

Kartalkaya Yangınında Güvenlik Açıkları Belirlendi

Kartalkaya Yangınında Güvenlik Açıkları Belirlendi

Yangın merdivenleri ve kaçış yolları yangına dayanıklı değil; acil durum eğitimi eksik.

04.03.2025 18:55
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin, "Yangın merdivenlerine ulaşımı sağlayan kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı olmadığı anlaşıldı" dedi.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk komisyonda sunum yaptı. Muhalefet milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve ilgili bakanların komisyona gelmemesi nedeniyle komisyon Başkanı Selami Altınok'a eleştiriler yöneltti. Altınok ise ilgili bakanları davet ettiklerini ve gelip gelmelerinin kendi inisiyatifinde olduğunu ifade etti.

Toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bilirkişi raporunun gelecek hafta Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini söyledi. Altınok, "Geçen hafta perşembe günü komisyon üyelerimizin büyük bir kısmının katılımıyla Bolu Kartalkaya'da yanan oteli yerinde, teknik elemanların bize vermiş olduğu bilgiler çerçevesinde inceledik. İnsan gerçekten yerinde görünce yüreği dayanmıyor, çok acı bir olay yaşanmış ve olayların geçtiği yeri de görünce büyük bir üzüntüye kapıldık. Yangının başlama aşamasını, çıkış sebeplerinin neler olabileceğini, basında veyahut da sosyal medya da karşılaştığımız ve doğruluğu ya da bilgi eksikliği var mı yok mu bilmeden değerlendirmelerimizi yerinde görerek daha kesin bir noktaya taşıyabilme imkanını elde ettik" ifadelerini kullandı.

"Yangın merdivenlerine ulaşımı sağlayan kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı olmadığı anlaşıldı"

Yangın olayının meydana geldiği gün görevlendirilen 2 başmüfettiş tarafından hazırlanan raporun yetkili savcılığa iletildiğini belirten Rehberlik ve Teftiş Başkanı Aktürk, "Müfettişler iş sağlığı ve güvenliği noktasında belirli hususları tespit ettiler. İlk olarak iş yerinde yağmurlama sisteminin tesis edilmediği anlaşıldı. Yangın merdivenlerine ulaşımı sağlayan kaçış yolu kapılarının yangına dayanıklı ve duman sızdırmada düzenli olmadığı anlaşıldı. Restoranda ve mutfak alanında çalışanlara ulaşabileceği yangın söndürme cihazlarının bulunmadığı tespit edildi. Yine iş yerinde çalışır vaziyette otomatik yangın algılama ve uyarı sisteminin bulunmadığı anlaşıldı. Otelin dış cephesi maalesef ahşap malzeme kullanılarak yapılmış. Bunun ahşap malzeme kullanılarak yapılmış olması ve otel içerisindeki zeminlerinde halı ve duvarlarında ağaç kaplı esasla malzeme ile kaplanması nedeniyle binanın yangın yükünü arttığı ve bu ilgili durumların da yangının hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep olduğu anlaşılmıştır" diye konuştu.

Müfettişlerce iş yerinin müşteri ve ziyaretçileri acil durumlar, kaçış yolları, toplama yerleri ve acil durum ekipleri hakkında da bilgilendirilmediğinin tespit edildiğini ifade eden Aktürk, "Bir başka tespitimiz 19 Nisan 2020 tarihinde acil durum planının işveren tarafından güncellenmediği ve muhtemel acil duruma dair koruma ekibi görevlendirilmesinin yapılmadığı anlaşılıyor. İş yerinde müşteri ve ziyaretçilerin acil durumlar, kaçış yolları, toplama yerleri ve acil durum ekipleri hakkında da bilgilendirilmediği söz konusu. Yine çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği, iş güvenliği uzmanı ve iş yer eğitimi görevlendirilmediği, söndürme ve kurtarma konusunda görevlendirilen çalışanlara özel olarak eğitim verilmediği anlaşılıyor. Bunun yanı sıra acil durum planında acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluştururken çalışanlar dışında biliyorsunuz müşteriler var, ziyaretçiler var. Bunların da bulundurulması muhtemel diğer kişilerin bu plan hazırlanırken dikkate alınmadığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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