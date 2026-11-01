Kasapoğlu, Menderes'te yüzme havuzu ulaşımını servisle kolaylaştıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kasapoğlu, Menderes'te yüzme havuzu ulaşımını servisle kolaylaştıracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasapoğlu, Menderes\'te yüzme havuzu ulaşımını servisle kolaylaştıracak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Menderes'te vatandaşlar ve muhtarlarla buluştu, yüzme havuzu ve spor tesislerini ziyaret etti. Kasapoğlu, Menderes Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndan vatandaşların daha kolay yararlanması için servis imkanı sağlanacağını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menderes ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, gençlik ve spor tesislerini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu ilçedeki programı kapsamında yarı olimpik yüzme havuzu, Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu, ilçe stadyumu ve Menderes Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti, muhtarlar buluşmasına katıldı.

Dereköy Mahallesi'nde halı saha yapılması planlanan alanda inceleme yapan Kasapoğlu, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kasapoğlu, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen'in ilçenin gelişimine yönelik çalışmalarına destek vereceklerini kaydederek, Menderes Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndan vatandaşların daha kolay yararlanabilmesi için servis imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

İzmir'in her noktasında vatandaşların spora erişimini kolaylaştıracaklarını belirten Kasapoğlu, "Amacımız gençlerin, kadınların, çocukların, tüm halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve herkesin her imkana, her fırsata erişmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu'na ziyaretlerde Menderes Kaymakamı Murat Karaloğlu, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.

Kaynak: AA
MilletvekiliPolitikaAK PartiGençlikGüncelİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
16:43
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
16:33
Liverpool maçında oynayabilecek mi Greenwood’un son durumu belli oldu
Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 17:01:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kasapoğlu, Menderes'te yüzme havuzu ulaşımını servisle kolaylaştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android