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Mehmet Kasapoğlu, Konya, Hüyük, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kasapoğlu: 'Milletimiz için hiçbir şekilde fedakarlıktan kaçınmadan, durmadan, yorulmadan cesaretle koşmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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