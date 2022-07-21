Hüyük Çilek Festivali alanı
Festivale katılan protokol üyeleri
Festivale katılan vatandaşlar
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüden ayrılması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tekbir getirerek demir dövmesi KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın Hüyük ilçesinde Çilek Festivali'ne katıldı.
Son Dakika › Politika › Kasapoğlu: 'Milletimiz için hiçbir şekilde fedakarlıktan kaçınmadan, durmadan, yorulmadan cesaretle koşmaya devam edeceğiz' - Son Dakika