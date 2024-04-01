Kastamonu Belediye Başkanı CHP Adayı Hasan Baltacı oldu
KASTAMONU - Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı, resmi olmayan verilere göre seçimi kazandı. Sonuçların duyurulmasının ardından binlerce vatandaş, Kastamonu il merkezindeki Cumhuriyet Meydanında kutlama yaptı.
Kastamonu'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kastamonu Belediye Başkanlığına aday olan Hasan Baltacı, resmi olmayan verilere göre, seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 48,33'ünü alarak Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı'nın zaferi kentte coşkuyla karşılandı. Binlerce vatandaş, Kastamonu il merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nı doldurarak kutlama yaptı.
Alana gelerek seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Baltacı, "Ne dedik, bu şehre adaletle buluşturacağız dedik. İnşallah bunu başaracağız. Bizim Hasan'ı anlatmam lazım. Bizim Hasan ben gibi bir kişi değil. Ben Hasan Baltacı ama 'Bizim Hasan' kocaman bir aile. Bizim Hasan, umut eden mücadele eden kararlılıkla inançla memleketine sahip çıkanlardır. Bizim Hasan bu şehri rantçıların elinden kurtarmak için komşusunun kapısını çalandır. 'Bizim Hasan' isimsiz bir kahramandır, gece gündüz çalışandır. Biz hepimiz 'Bizim Hasan'ız. Herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.
Öte yandan, Kastamonu'da Cumhuriyet Halk Partisi, 30 yıl aradan sonra Kastamonu Belediye Başkanlığını kazandı.
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