Kastamonu'da 500 kişiye istihdam sağlanacak projede inşaat çalışmaları başlıyor

Devrekani Belediye Başkanı Altıkulaç:

" OSB'de çalışmalar tüm kalemlerde yüzde 58 oranında tamamlandı"

KASTAMONU - Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 500 kişiye istihdam ağlaması hedeflenen Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde çalışmaların yüzde 58'i geçtiğini ve ilerleyen günlerde firmaların inşaat çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" sloganıyla sürdürülen mahalle buluşmaları çerçevesinde ilçe halkıyla bir araya geldi. Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksekokulu Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Altıkulaç, Devrekani'nin Kastamonu'nun gözde ilçesi olması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

"850 milyon lira hibe olarak bu yatırımı ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesinde ile ilgili bilgi veren Altıkulaç, "İnşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kurtşeyh Mahallesi'nde eski Kastamonu yolu üzerinde bin 290 dönüm bir alanda tesis ettiğimiz, uğraştığımız altyapısı ile alakalı hiç nefes kesmeden altyapısı ile alakalı çalışmalarını hızlı bir şekilde takip ettiğimiz Organize Sanayi Bölgemizin inşallah bu senenin sonunda altyapısının tamamen bitmesini öngörüyoruz. Şu anda tüm iş kalemleri ile alakalı gerçekleşme yüzde 58 civarında. 1,5 yıldan beri kazı ve dolgu çalışması gerçekleştiriliyor. Toplam 3 milyon metreküp kazı yaptık, 3 milyon metreküp dolgu çalışmasını yüzde 85 oranında bitirdik. Bunun yanında içme suyu isale hattıyla alakalı, elektrik hattıyla alakalı çalışmamız devam ediyor. Orada oluşturacağımız bir su dere yatağı var ki bin 240 metre uzunluğunda bir dere olacak. Her iki tarafın taş tahkimatı çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 85 tane parsel ürettik. Şu an itibariyle 40 parselimize yatırımcı bulduk. Yatırımcılarımız yüzde 50 hibeli projelerini yaptılar ve Tarım ve Orman Bakanlığına teslim ettiler. Tarım ve Orman Bakanlığındaki sürecin tamamlanmasıyla, tahminimce 1 ay içerisinde oradaki işletmelerin temelleri atılmaya başlanacak. Bizim şu anda orada tahsis ettiğimiz 42 tane parselimiz var. Bunların 39 parsel ile alakalı başvurular bitti. Tam kapasiteyle çalıştığı takdirde 20 bin büyükbaş hayvanın besleneceği bir organize tarım bölgesi ve 500 kişinin çalışabileceği bir alan olacak. 850 milyon lira hibe olarak bu yatırımı ilçemize kazandırmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadığımızı ifade etmek isterim" dedi.

Et kombinası ile süt işleme tesisinin ilçeye kazandırılması için çalıştıklarını söyleyen Altıkulaç, "Üretimde de biz sınırlı kalmayacağız. İnşallah işletme parselleri ile alakalı altyapı bittikten sonra, yatırımcılarımızın inşaatlarını yapmaya başlamasıyla Et ve Süt Kurumunun bir kombinasını da Devrekani'ye zaten tahsis ettik. Yerini Devrekanimize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Bununla alakalı ciddi görüşmelerimiz oldu. Et ve Süt Kurumu kanalıyla et kombinası ve süt işleme tesisini bir arada olacak şekilde kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Önümüzdeki yılın sonuna kadar üst yapıyla alakalı çalışmaları bitireceğiz"

TOKİ tarafından ilçeye 84 konut yapılacağını duyuran Altıkulaç, "15 Mayıs'ta 84 konutluk TOKİ ihalemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından ihale edilip, mevcut hastanemizin karşısında kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde inşa edilecek. 84 tane konuttan oluşan TOKİ'nin de bu sene içerisinde ilçemizde hayata geçirileceğini sizlerle paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.

2026 yılının sonuna kadar üst yapıyla ilgili çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Başkan Altıkulaç, "Biz, 40 bin metrekare civarında bir parke döşemesini halletmeyi planlıyoruz. 100 ton bitümlü sıcak asfalt aldık. Bunu da üst yapı işlemleri tamamlanan alanlarda dökerek yollarımızın rehabilite ve tamir edilmesini sağlayacağız. Önümüzdeki senenin sonuna kadar ihtiyaç olan her yerde üst yapıyla alakalı çalışmaları bitireceğiz ve bütün programımızı bu şekilde planladık" şeklinde konuştu.

"Millet Bahçesi ile halı sahadaki çalışmaları bu yıl bitireceğiz"

Halı saha ve millet bahçesi projesiyle ilgili de konuşan Altıkulaç, "Halı sahamız aşırı kar yükünden dolayı göçmüştü. Bu olay yaklaşık 3 sene oldu. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızca hibe edilen 9 milyon liralık bir bütçeyle onu da kısa zamanda ilçemize kazandıracağız. Temelini attık, 1,5 ay içerisinde kapalı halı sahanında inşası bitmiş olacak. Devrekani İlçe Stadyumundaki çalışmalar da tamamlanmıştı, fakat sadece aydınlatmasıyla ilgili işlemler kalmıştı. Onu da çözdük ve bu hafta içerisinde abonelik işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ilçe stadyumundaki aydınlatma sorununu da çözmüş oluyoruz. Bu konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından ilçemize 4 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. Millet Bahçemiz, Bıdık Çayırı bölgesinde yapılacak. Millet Bahçesinin temelini atıp inşaatına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Küçük Sanayi Sitesindeki eksiklikleri de tamamlayacaklarını söyleyen Altıkulaç, "İlçemize içme suyu hattı ile alakalı deformasyonlar var. Ondan sonra kanalizasyonla alakalı üst yapı ile alakalı parkelerle alakalı deformasyonlar var. Tamamen oranın altını üstünü finansını da bulduk. Parasını da bulduk. Bir ay içerisinde öyle tahmin ediyorum inşaatına başlayacağız ve küçük sanayi sitesindeki tüm eksikliklerimizi gidererekten halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.

Şenlik-Evrenye yolunu rehabilite edeceklerini belirten Altıkulaç, mahalle köy ayrımı yapmadan bu çalışmayı yapacaklarını dile getirdi.