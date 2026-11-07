Katar Başbakanı, ABD-İran arabuluculuğunda kontrolden çıkmayı önlediklerini söyledi - Son Dakika
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Katar Başbakanı, ABD-İran arabuluculuğunda kontrolden çıkmayı önlediklerini söyledi

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Katar Başbakanı, ABD-İran arabuluculuğunda kontrolden çıkmayı önlediklerini söyledi
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Katar Başbakanı, ABD-İran arabuluculuğunda kontrolden çıkmayı önlediklerini söyledi
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Katar Başbakanı Al Thani, Oxford Üniversitesi'nde ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarının durumun kontrolden çıkmasını önlemek için sürdüğünü söyledi. Al Thani, Tahran'daki bilge sesler sayesinde kontrolün sağlandığını ve temasların azalsa da devam ettiğini belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, ABD ile İran arasında arabuluculuk çabalarının bölgedeki durumun kontrolden çıkmasını önlemek için devam ettiğini belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Oxford Üniversitesi'nde konuştu. İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelere ve mesaj alışverişlerine değinen Başbakan Al Thani, "Son birkaç haftadır durumu kontrol altına almanın ve gerilimi azaltmanın bir yolunu bulma konusunda çok samimi niyetleri olan ABD yönetimindeki meslektaşlarımızla birlikte çalıştık" ifadelerini kullandı. Al Thani, arabuluculuk çabalarının durumun kontrolden çıkmasını önlemek için devam ettiğini belirterek, " Tahran'daki bazı bilge sesler sayesinde de durumun kontrolden çıkmasını engelledik" diye konuştu. ABD'de ara seçimleri kaybeden mevcut yönetimi işaret eden Al Thani, "Mevcut yönetimle arabuluculuk çabaları her zaman devam etmektedir. Seçimlerde yaşananlar gelecekteki politikalarını etkileyebilir, ancak niyetlerini etkilemez. Seçimden sonra bile niyetler hala aynı, çözüm bulmaya yönelik adımlar atma isteği hala mevcut ve biz de bunu temel alarak ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Başbakan ayrıca, "Hiçbir zaman mükemmel bir barış anlaşmasına sahip olamayacağız, ancak mükemmel bir anlaşma anını bekleyip iyi bir anlaşmadan kaçınamayız" dedi. Diplomatik temasların mevcut durumuna değinen Al Thani, diplomatik temasların son günlerde azaldığını, ancak durmadığını belirterek Katar'ın çabalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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