Katar Başbakanı Al Thani, Gazze'de hastane saldırılarını kınadı, savaş suçlusu dedi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Hastaneler hedef alındı, okullar hedef alındı. Gerekçeler ve argümanlar ne olursa olsun, hiçbir şey bunu haklı çıkaramaz. İsrail ordusunun kuşattığı Filistin topraklarında yaşanan yıkımdan sorumlu olan herkes savaş suçlusudur" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani İngiliz talk show programı "Piers Morgan Uncensored"da gündeme dair açıklamalar yaptı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine değinen Al Thani, 74 binden fazla sivilin öldüğü, yüzbinlerce sivilin yaralandığı ve kaybolduğu saldırıları kınadı.

"Hastaneler hedef alındı, okullar hedef alındı. Gerekçeler ve argümanlar ne olursa olsun, hiçbir şey bunu haklı çıkaramaz" ifadelerini kullanan Katar Dışişleri Bakanı, İsrail ordusunun kuşattığı Filistin topraklarında yaşanan yıkımdan sorumlu olan herkesin "savaş suçlusu" olduğunu vurguladı.

"Şeridin neredeyse yüzde 70'i işgal edildi ve İsrail güçleri tarafından girişe izin verilmiyor"

Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için Doha'nın yürüttüğü arabuluculuk çabalarını "savaşın ilk gününden itibaren" baltaladığını söyledi. Katarlı bakan, "İşgal edilen toprakların oranı daha da arttı. Şeridin neredeyse yüzde 70'i işgal edildi ve İsrail güçleri tarafından girişe izin verilmiyor. Bu anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmiyorlar. Bu İsrail'in farklı niyetinin olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da geçtiğimiz yıl müzakereler için bir araya gelen üst düzey Hamas yetkililerinin hedef alınmasını kınayan Al Thani, "Doha'da arabuluculuk yapıp o dönemde Trump'ın önerisini ilerletmeye çalışırken İsrail tarafından saldırıya uğradık. Bu kabul edilemezdi ve kınandı. Arabuluculuk yapan bir ülkeye saldırılması, savaşlar tarihinde daha önce görülmemiş bir durum ve bu saldırı gelecekte benzer saldırılara örnek teşkil edebilir" ifadelerini kullandı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Thani, saldırıyı Katar egemenliğinin eşi benzeri görülmemiş bir ihlali olarak nitelendirdi. Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çizgiyi aştığını vurguladı.

ABD ile İran arasında da arabuluculuk yapan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, arabuluculuk yapmanın kolay olmadığını, ilerleme sağlamak için en etkili yöntemin sessiz diplomasi olduğuna inandığını ifade etti. Al Thani, "İranlılara olduğu kadar ABD hükümetine de çözüme nasıl ulaşılacağı konusunda en iyi tavsiyeyi vermek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Savaşı sona erdirmek için üç konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Al Thani, bunların "Tahran'ın 'barışçıl nükleer enerji' hakkına ilişkin anlaşmaya varılması ve yaptırımların kaldırılması; uluslararası hukuka uygun olarak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü konusunda anlaşmaya varılması ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile İran'ın da dahil olduğu bölgesel güvenlik düzenlemelerinde reform yapılması" olduğunu belirtti. Katarlı bakan, son maddenin "İran ile KİK arasında diyalog kurulmadan ve iyi komşuluk ilişkisinin temel ilkeleri belirlenmeden" gerçekleşmeyeceğini söyledi. Bu ilkelerin birbirlerinin içişlerine "müdahale edilmemesi" ve birbirlerine karşı "saldırmazlık" esasına dayanması gerektiğini belirten Al Thani, bölgede enerji, ekonomi, ticaret ve iş alanlarında ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliği yapılmasının "bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmasına fırsat sağlayacağını" vurguladı.