Katar Başbakanı: Gazze'deki görüşmeler hassas bir aşamada

Politika

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yürütülen görüşmelerin hassas bir aşamada olduğunu ifade etti.

Katar, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürüyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani gerçekleştirdiği basın toplantısında, görüşmelerin "hassas bir aşamada" olduğunu ifade etti. Al-Thani, "Müzakerelerde bazı aksaklıklar yaşanıyor ve biz bu acıya son vermek için bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi. Al-Thani, "Uluslararası topluma sürekli olarak sorumluluklarını üstlenmesi ve bu savaşı durdurması çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu. Al-Thani ayrıca Gazze halkının kuşatma ve açlıkla karşı karşıya olduğunu, insani yardımın "siyasi şantaj aracı" olarak kullanıldığını vurguladı. Katar'ın en başından beri savaşın genişlemesine karşı uyarıda bulunduğunu belirten Al-Thani, "Bugün farklı cephelerde çatışmalar görüyoruz" ifadelerini kullandı. - DOHA