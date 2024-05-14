Katar Başbakanı: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi - Son Dakika
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Politika

Katar Başbakanı: İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin Refah operasyonu nedeniyle çıkmaza girdiğini söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ateşkes görüşmelerini olumsuz etkiledi. Katar Başbakanı, arabuluculuk yapmanın kendilerinin görevi olduğunu belirtti ve durumu çözmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

14.05.2024 15:06
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinin Refah operasyonu nedeniyle çıkmaza girdiğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ateşkes görüşmelerini olumsuz etkiledi. Daha önce ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine yönelik bilgi veren arabulucu ülke Katar'dan son duruma ilişkin açıklama geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkent Doha'da düzenlenen ekonomi forumunda yaptığı açıklamada, "Özellikle son birkaç haftada biraz ilerleme olduğunu gördük. Ancak ne yazık ki işler doğru yönde ilerlemedi ve şu anda neredeyse çıkmaza girmiş durumdayız. Refah'la yaşananlar bizi geriye götürdü" dedi. Katar'ın durumu çözmek için çalışmaya devam edeceğini belirten Al Sani, "Herkes için çok açık bir şekilde ifade ediyoruz, bizim işimiz arabuluculuk yapmakla sınırlı. Yapacağımız şey bu" şeklinde konuştu.

İki tarafın rehinelerin serbest bırakılması ve savaşın sona erdirilmesi konusunda farklı fikirlere sahip olduğunu belirten Al Sani, "Savaşı bitirip rehineler hakkında konuşmak isteyen bir taraf var, rehinelerin serbest bırakılmasını ve savaşı sürdürmek isteyen başka bir taraf var. Bu iki şey arasında herhangi bir ortak nokta olmadığı sürece bir sonuca ulaşmak mümkün olmayacak" diye konuştu.

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamada Refah'ın doğusuna ilerleyen İsrail tanklarının bazı yerleşim bölgelerine ulaştığı belirtildi. - DOHA

Kaynak: İHA

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