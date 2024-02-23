Katar Büyükelçisi: İsrail\'in işgali hukuka aykırıdır

Politika

Katar'ın Hollanda Büyükelçisi Mutlak El Kahtani, Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı konuşmada, " İsrail'in işgalinin Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ihlal etmesi, apartheid rejimi uygulamalarına imkan vermesi, güç kullanma yasağına aykırı olması, geçici bir uygulama yerine kalıcı şekilde ilhak amacı taşıdığı gerekçesiyle hukuka aykırıdır. Mahkemenin bu kabul edilemez duruma çözüm bulma konusunda açık bir yetkisi ve aslında sorumluluğu vardır. Uluslararası hukuk düzeninin güvenilirliği sizin görüşünüze bağlı" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü" duruşmaları devam ediyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda düzenlenen duruşmaların 5. gününde Katar'ın Hollanda Büyükelçisi Mutlak El Kahtani, ülkesinin argümanlarını sundu. Kahtani, uluslararası hukukun temel hükümlerinin "bazıları için geçerli, bazıları için geçerli olmadığı, bazı insanların güvenliği, özgürlüğü ve kendi geleceğini tayin hakkını hak ederken bazılarının ise etmediği" yönünde artan bir algı olduğunu söyledi. Kahtani, "Bazı çocuklar korunmaya değer görülüyor, bazıları ise öldürülüyor ve bunların sayısı binlerle ifade ediliyor. Katar bu tür çifte standartları reddetmektedir. Uluslararası hukuk herkese uygulanmalı ve hesap verilebilirlik sağlanmalı " dedi.

"İsrail'in işgalinin Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ihlal etmesi hukuka aykırı"

Kahtani, "İsrail, Filistin topraklarını etnik olarak temizleyip sömürgeleştirdi ve İsrailli Yahudilerin Filistinliler üzerindeki hakimiyetini sürdürmek amacıyla bir 'apartheid rejimi' uyguladı. İsrail'in yasa dışı ayrımcı uygulamaları, uzun süredir devam eden yerleşimci sömürge projesinin araçlarıdır" şeklinde konuştu.

Kahtani, İsrail'in Batı Şeria'daki ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimci politikalarını Gazze Şeridi'nde de uygulamayı amaçladığını, İsrail hükümet yetkililerinin yaptıkları açıklamalarla bu yöndeki niyetlerini dile getirdiğini vurguladı. Kahtani, "İsrail'in işgalinin Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ihlal etmesi, apartheid rejimi uygulamalarına imkan vermesi, güç kullanma yasağına aykırı olması, geçici bir uygulama yerine kalıcı şekilde ilhak amacı taşıdığı gerekçesiyle hukuka aykırıdır. Mahkemenin bu kabul edilemez duruma çözüm bulma konusunda açık bir yetkisi ve aslında sorumluluğu vardır. Uluslararası hukuk düzeninin güvenilirliği sizin görüşünüze bağlıdır ve risk bundan daha yüksek olamaz" ifadelerini kullanarak, Uluslararası Adalet Divan'ının işgalin hukuka aykırı olduğu yönünde görüş vermesini istedi. - LAHEY