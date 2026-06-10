Katar'dan İran'a Kınama - Son Dakika
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Katar'dan İran'a Kınama

10.06.2026 14:30
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Katar, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e saldırılarını kınayarak dayanışma vurgusu yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınayarak üç ülkeyle tam dayanışma içinde olunduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırıları kınandı. Saldırıların, egemenliklerinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedilen açıklamada bölgenin bu tür haksız saldırıların sonuçlarından korunması, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması için gerilimi azaltmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın üç ülkeyle tam dayanışma içinde olduğu ve söz konusu ülkelerin egemenliklerini ve güvenliklerini korumak için aldıkları tüm önlemleri desteklediği kaydedildi. - DOHA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Katar, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar'dan İran'a Kınama - Son Dakika

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