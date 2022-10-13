İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin katılımıyla yarın İstanbul 'da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Katar Emiri Al Sani resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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