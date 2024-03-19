Katar Dışişleri Bakanlığı: İsrail ve Hamas Arasındaki Görüşmeler Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Katar Dışişleri Bakanlığı: İsrail ve Hamas Arasındaki Görüşmeler Devam Ediyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini belirtti. El-Ensari, görüşmelerin yeniden başladığını ve karşı teklifin Hamas'a sunulmasını beklediklerini söyledi. Ancak henüz herhangi bir başarı ilan etmek için erken olduğunu da vurguladı.

19.03.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini ifade ederek, "Karşı teklifin Hamas'a sunulmasını bekliyoruz. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz, çünkü görüşmeler yeniden başladı. Ancak herhangi bir başarı ilan etmek için henüz çok erken" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Doha'da konuşan Macid el-Ensari, Refah'a yönelik herhangi bir saldırının insani felakete neden olacağını ve ateşkes görüşmelerini de olumsuz etkileyeceğini söyledi. Doha'daki görüşmelerin insani yardım ve geçici bir ateşkese odaklandığını kaydeden el-Ensari, "Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve sağlık tesislerinin güvenliğinden İsrail sorumlu tutulmalıdır" dedi.

Katarlı sözcü, görüşmelerin Doha'da yapılmasının bir fırsat olduğunu bu sayede Katar'ın gelişmeleri yakından daha iyi takip edebileceğini sözlerine ekledi. Görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Macid el-Ensari, "Karşı teklifin Hamas'a sunulmasını bekliyoruz. Ancak bu süreçteki son adım değil. Bir anlaşmaya yakın olduğumuzu söyleyebileceğimiz bir noktada değiliz. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz, çünkü görüşmeler yeniden başladı. Ancak herhangi bir başarı ilan etmek için henüz çok erken" dedi.

MOSSAD Başkanı Barnea, Doha'dan ayrıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü el-Ensari, İsrail heyetine başkanlık eden MOSSAD Başkanı David Barnea'nın Doha'dan ayrıldığını söyledi. Katarlı sözcü, Barnea'nın Katar'dan ayrılmasının ardından heyetin Doha'da kaldığını kaydetti.

Öte yandan, Barnea'nın İsrail'e ulaşmasının ardından savaş kabinesi ile bir toplantı yapılacağı ve Doha'daki gelişmelerin ele alınacağı öğrenildi. Ayrıca toplantıda, tekliflerin görüşüleceği bildirildi. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Katar Dışişleri Bakanlığı: İsrail ve Hamas Arasındaki Görüşmeler Devam Ediyor - Son Dakika

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