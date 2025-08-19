Katar, Hamas'tan Ateşkes Cevabı Aldı - Son Dakika
Katar, Hamas'tan Ateşkes Cevabı Aldı

19.08.2025 17:43
Katar Dışişleri Sözcüsü, Hamas'tan olumlu ateşkes yanıtı aldıklarını, İsrail'den beklediklerini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensar, sunulan son ateşkes teklifine Hamas'tan olumlu cevap aldıklarını, İsrail'den cevap beklediklerini belirterek, teklifin ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önceki teklifiyle "neredeyse aynı" olduğunu vurguladı. El-Ensari, "Bu teklif başarısız olursa kriz daha da kötüleşecek" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes çabalarına ilişkin konuştu. Sözcü El-Ensari, son sunulan ateşkes teklifine Hamas'tan olumlu yanıt aldıklarını belirtti. Ateşkes sağlanmasına karşı temkinli olduklarını söyleyen El-Ensari, "Önümde net gerçekler yokken aşırı iyimser olma alışkanlığım yoktur. Söyleyebileceğim şey, Hamas'tan olumlu bir cevap aldığımızdır. Ancak İsrail tarafından henüz bir cevap alamadık. Bu nedenle bir ilerleme kaydedildiği yönünde herhangi bir iddiada bulunamayız. Ama Hamas'tan olumlu bir cevap aldığımızda bunun olumlu bir nokta olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu teklif başarısız olursa kriz daha da kötüleşecek"

El-Ensari, son teklifin çok sayıda esir ve tutuklunun takas edileceği, Gazze'deki İsrail askerlerinin yeniden konumlandırılacağı ve Gazze'ye yardımların artırılacağı 60 günlük geçici bir ateşkesi içerdiğini söyledi. Teklifin İsrail'in neredeyse tamamen kabul ettiği ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önceki teklifiyle "neredeyse aynı" olduğunu vurgulayan El-Ensari, "Burada önemli olan, hem sözde hem de özde her iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşmaya varmaktır. Son günlerde üzerinde çalıştığımız şey de budur. Çok belirleyici bir andayız. Bu teklif başarısız olursa kriz daha da kötüleşecek. Bu nedenle Katar, Mısır ve ABD diğer küresel aktörlerle iş birliği içinde ateşkes sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı. - DOHA

16:20
16:56
