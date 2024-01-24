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Katar, İsrail Başbakanı'nın arabuluculuk rolünü eleştirdi - Son Dakika
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Katar, İsrail Başbakanı'nın arabuluculuk rolünü eleştirdi

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Katar'ın arabuluculuk rolünü eleştirmesine tepki göstererek, Netanyahu'nun siyasi kariyerine hizmet ettiği için arabuluculuk sürecini engellediğini ve baltaladığını belirtti. Katar, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın Gazze'ye ulaşması için çaba sarf etmektedir.

Katar, İsrail Başbakanı\'nın arabuluculuk rolünü eleştirdi
24.01.2024 - 23:26,
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'ın arabuluculuk rolünü "sorunlu" olarak nitelendirdiği haberlerine ilişkin, "İsrail Başbakanı, İsrailli esirler de dahil olmak üzere masum hayatları kurtarmaya öncelik vermek yerine siyasi kariyerine hizmet ettiği anlaşılan nedenlerle arabuluculuk sürecini engellemiş ve baltalamış olacaktır" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar'ın İsrail ve Filistin arasındaki arabuluculuk rolünü "sorunlu" olarak nitelendirdiğine dair açıklamalarının basına yansımasının ardından Katar'dan tepki geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'ya tepki göstererek, "Katar'ın arabuluculuk rolüne ilişkin olarak medyada yer alan çeşitli haberlerde İsrail Başbakanına atfedilen sözler karşısında dehşete düştük. Doğrulanması halinde bu sözler sorumsuzca ve masum hayatları kurtarma çabalarına zarar verecek nitelikte olmakla birlikte şaşırtıcı da değil" dedi.

Katar'ın 100'den fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayarak başarılı bir arabulucu olduğuna değinen Ansari, "Katar, yeni bir esir anlaşması ve insani yardımın Gazze'ye derhal girmesi için bir çerçeve oluşturmaya çalışarak İsrailli kurumlar da dahil olmak üzere müzakere taraflarıyla düzenli bir diyalog yürütmektedir" dedi.

"Netanyahu'nun esirlerin serbest bırakılmasına odaklanmasını umuyoruz"

Ansari, "Haberde yer alan açıklamaların doğru olması halinde İsrail Başbakanı, İsrailli rehineler de dahil olmak üzere masum hayatları kurtarmaya öncelik vermek yerine siyasi kariyerine hizmet ettiği anlaşılan nedenlerle arabuluculuk sürecini engellemiş ve baltalamış olacaktır. Netanyahu'nun Katar'ın ABD ile olan stratejik ilişkileriyle ilgilenmek yerine iyi niyetle hareket etmesini ve esirlerin serbest bırakılmasına odaklanmasını umuyoruz" dedi. - DOHA

Kaynak: İHA
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