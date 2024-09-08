Katar'dan Gazze'ye 4,5 Milyon Dolar Yardım

Politika

Katar Kızılayı ve Birleşiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde mahsur kalan 4 bin 400'den fazla Filistinli işçi ve hastaya yardım için Katar devlet kalkınma fonundan 4,5 milyon dolar aktarılmasını öngören bir anlaşma imzaladı.

Katar Kızılayı ve Birleşiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Filistinlilere yardım amacıyla bir anlaşmaya imza attı. Gazze Şeridi'nde mahsur kalan 4 bin 400'den fazla Filistinli işçi ve hastaya Betı Şeria'da yardım etmek üzere Katar devlet kalkınma fonundan 4,5 milyon dolar aktarılmasını öngören bir anlaşma imzalandığı açıklandı. Katar devlet haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Nakit yardımı, İsrail'in saldırısının başlamasından bu yana Gazze Şerid'ne dönemeyen yerinden edilmiş kişiler için hayati bir destek teşkil edecektir" denildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise, "Gazze'den gelen binlerce Filistinli mülteci Batı Şeria'da, bu kriz ortamında sıkışıp kaldı. Sevdiklerinden uzak, geçim kaynaklarından da mahrum kaldılar" ifadelerini kullandı. - DOHA