Katar ve İİT, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı

Politika

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırıları kınarken, kentin işgalini önlemek ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sivillere tam koruma sağlanması için "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıları genişleterek güneydeki 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah kentine hava ve kara operasyonu düzenlemesi dünya çapında endişeye neden oldu. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Refah'a yönelik saldırısını önleme çağrısı yapıldı. İsrail'in sivilleri Refah'tan zorla çıkararak uluslararası yasaları ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, saldırının bölgede insani krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Katar, İsrail işgal güçlerinin Refah'ı bombalamasını, kara geçişini işgal etmesini ve vatandaşları barınak ile konut merkezlerinden uzaklaştırma tehdidini en güçlü şekilde kınamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Refah'ın işgali ile soykırım suçu işlenmesini önlemek ve uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde sivillere tam koruma sağlanması için "acil uluslararası eylem" çağrısında bulunuldu.

"İİT, İsrail'in ateşkes sağlanmasına yönelik tüm BM çabalarını reddettiğini teyit etmiştir"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıları Refah kentine doğru genişletmesi kınandı. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından alınan tüm uluslararası kararları ve geçici tedbirleri açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "İİT, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tehditlerini, İsrail'in Refah kentine saldırı suçunu, ateşkes anlaşması imzalansa da imzalanmasa da devam ettirme ve genişletme niyetini kınayarak, ateşkes sağlanmasına yönelik tüm BM kararlarını ve çabalarını reddettiğini teyit etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun Refah'ı işgal etme riski konusunda uyarı yapılan açıklamada, bunun insani bir felakete yol açabileceği ve bölgedeki gerginlik ile istikrarsızlığı genişletebileceği vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in askeri saldırganlığını ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden suçlarını durdurması ve Filistin halkına koruma sağlaması için uluslararası topluma çağrı yapıldı. - DOHA