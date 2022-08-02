"AK Parti'de popülerliğim artınca başkalarının önü tıkandı" diyen Ahmet Davutoğlu, 3 isim saydı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti günlerinden de bahseden Davutoğlu, o dönemde parti tabanında ve teşkilatlarda popülaritesinin arttığını öne sürdü.

"YILDIRIM, SOYLU VE ALBAYRAK'IN ÖNÜNÜ TIKADIM"

Gelecek Partisi lideri, "Benim AK Parti tabanı ve teşkilatları nezdinde popülaritem artınca başka insanların önü tıkanmış gibi oldu. Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın… Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada" dedi.