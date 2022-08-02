"AK Parti'de popülerliğim artınca başkalarının önü tıkandı" diyen Ahmet Davutoğlu, 3 isim saydı - Son Dakika
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"AK Parti'de popülerliğim artınca başkalarının önü tıkandı" diyen Ahmet Davutoğlu, 3 isim saydı

02.08.2022 10:38
"AK Parti'de popülerliğim artınca başkalarının önü tıkandı" diyen Ahmet Davutoğlu, 3 isim saydı

Katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'deki günlerinden de bahsetti. Davutoğlu, "Benim AK Parti tabanı ve teşkilatları nezdinde popülaritem artınca başka insanların önü tıkanmış gibi oldu. Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu bir canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti günlerinden de bahseden Davutoğlu, o dönemde parti tabanında ve teşkilatlarda popülaritesinin arttığını öne sürdü.

"YILDIRIM, SOYLU VE ALBAYRAK'IN ÖNÜNÜ TIKADIM"

Gelecek Partisi lideri, "Benim AK Parti tabanı ve teşkilatları nezdinde popülaritem artınca başka insanların önü tıkanmış gibi oldu. Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın… Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada" dedi.

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Son Dakika Politika 'AK Parti'de popülerliğim artınca başkalarının önü tıkandı' diyen Ahmet Davutoğlu, 3 isim saydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "AK Parti'de popülerliğim artınca başkalarının önü tıkandı" diyen Ahmet Davutoğlu, 3 isim saydı - Son Dakika
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