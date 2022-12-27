Davutoğlu'nun Bahçeli hakkındaki olay sözleri sonrası sunucu araya girmek zorunda kaldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kübra Par'ın Açık ve Net programında gazeteciler Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı. Burada İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararını değerlendiren Davutoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını söyleyen Davutoğlu, MHP lideri Bahçeli ile ilgili de olay ifadeler kullandı.

"BUNUN HUKUK KARARI OLDUĞUNU KİMSE İDDİA EDEMEZ"

15 gün önce İmamoğlu ile ilgili kararın gündemde olmadığını belirten Davutoğlu, "Bu kararın hukuk kararı olduğunu kimse iddia edemez, kimse inanmaz. Bu karar doğrudan sayın Erdoğan'ın verdiği talimatla alınan karar. Hiç şüphe yok. AK Parti'ye en güçlü desteği verenler de bunu biliyor. Herkes biliyor. Peki niye yaptı bu hamleyi. Bunu bizim düşünmemiz ve karşı hamle hazırlamamız gerekmez mi? Belki 1 ay içinde başka hamleler yapacak." dedi.

"BAHÇELİ KÜÇÜK AKLIYLA 6'LI MASANIN İÇİNE FİTNE SOKMAYA ÇALIŞIYOR"

"Erdoğan'ın talimatıyla diyorsunuz. Gerçekten yargı böyle mi işliyor? O zaman Bahçeli neden 'Kemal beye operasyon yapıldı' dedi. Bu Cumhur İttifakı içinde çelişki değil mi?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, "Çünkü Bahçeli o küçük aklıyla açık söyleyeyim altılı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor. Bahçeli başka zaman Kılıçdaroğlu'nu savunmuyor da şimdi neden savunuyor? Yeni mi aklına geliyor? Sayın Bahçeli, sayın Kılıçdaroğlu'na en ağır hakaretleri yaparken birden neden onun hukukunu savundu" ifadelerini kullandı.

SUNUCU ARAYA GİRMEK ZORUNDA KALDI

Davutoğlu'nun bu sözleri üzerine araya giren Kübra Par, "Hakaret ifade edecek. Belki düzeltmek istersiniz." diye uyarıda bulundu. Davutoğlu ise "Küçük bir hesapla diyeyim o zaman. Madem sizin hatırınıza. Yoksa sayın Bahçeli'nin nezaket anlamında hatırı yoktur. O bize en ağır hakaretleri yaptı yapıyor. Ama sayın Bahçeli sayın Kılıçdaroğlu'na en ağır hakaretleri yaparken birden nereden sayın Kılıçdaroğlu'nun hukukunu savunma telaşına düştü. Kendi işlerine baksınlar." şeklinde konuştu.