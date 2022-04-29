Kavala kararını eleştirdiği için eşi valilikten alınan AK Partili Hüseyin Kocabıyık: Aynı yerdeyim, dava hukuksuz! - Son Dakika

Oda TV'ye konuşan Hüseyin Kocabıyık geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Gezi davası kararlarının ardından yaptığı adalet vurgusu nedeniyle Uşak Valisi olan eşi Funda Kocabıyık'ın görevden alınması ile gündeme gelmişti.

"CİDDİ BİR HUKUK SORUNU VAR"

"Gezi Davası hakkındaki düşüncemde aynı yerdeyim." diyen Kocabıyık, "Ciddi bir hukuk sorunu var. Kararın oluşturulmasında ve kararı oluşturan kişilerde sorun var. Bu çok açık, inkâr edemeyiz." dedi.

Kocabıyık, "Bunu dün de söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 26 Nisan'da sosyal medya hesabı üzerinden Gezi Davası kararını ve 2019 İstanbul seçimlerinin iptalini eleştiren paylaşımlar yaptı. Hüseyin Kocabıyık bu gelişmelerin AK Parti'nin kurucu değerlerine aykırı olduğu ifade etti. Kocabıyık'ın paylaşımının ardından eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık, önceki gün geçici görevle İçişleri Bakanlığı'na alındı.

"ADALET KAVRAMI TARTIŞILMALI"

Kocabıyık, Gezi Davası paylaşımlarını, eşinin İçişleri Bakanlığı emrine alınma kararını OdaTv'ye değerlendirdi.

Hüseyin Kocabıyık, İstanbul seçimlerinin iptalinin doğru olmadığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti'nin kurucu ilkelerinde biz böyle durumlara karşı çıktık. AK Parti içerisinde siyaset yapıyorum. Parti içerisinde 'adalet' kavramını bugün tartışmaya açmak isteyen insanlar var bunu da görelim. Gezi Davası hakkındaki düşüncemde aynı yerdeyim. Ciddi bir hukuk sorunu var. Kararın oluşturulmasında ve kararı oluşturan kişilerde sorun var. Bu çok açık, inkâr edemeyiz. Bunu dün de söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim."

"BENİM ATTIĞIM TWEETLERLE İLGİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Hüseyin Kocabıyık eşi Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın İçişleri Bakanlığı emrine alınmasının yaptığı paylaşımla ilgili olmadığını düşündüğünü ifade ederek "Eşimin görevden alınması tamamen Sayın Bakanın ve Cumhurbaşkanının takdiridir. Benim attığım tweetlerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ankara'ya çekilmesi idari bir tasarruftur" şeklinde konuştu.