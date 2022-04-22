Kaymakam Güney, Başkan Tuncel ile görüştü - Son Dakika
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Kaymakam Güney, Başkan Tuncel ile görüştü

22.04.2022 14:59
Kaymakam Güney, Başkan Tuncel ile görüştü

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret etti.

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret etti. Kaymakam Güney'i, Başkan Tuncel beraberinde Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Dr. Mustafa İberya Arıkan ile karşıladı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'i makamında ağırlayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, yapmakta oldukları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'in kendisine ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, teşekkür etti.

Kurumların sürekli diyalog ve istişare halinde çalışma yürütmeleri adına bu türlü ziyaretlerin karşılıklı olarak faydalı olduğuna inandığını belirten Kaymakam Ümit Hüseyin Güney; Başkan Levent Tuncel ve Başkan Yardımcılarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaymakam Güney, Başkan Tuncel ile görüştü
Kaymakam Güney, Başkan Tuncel ile görüştü

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Mustafa İberya Arıkan, Hüseyin Güney, Hisarcık, Söke, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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