Kaymakamlık görevini bıraktı, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika
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Kaymakamlık görevini bıraktı, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

15.03.2023 16:57
Kaymakamlık görevini bıraktı, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Artvin'in Hopa Kaymakamlığı görevini bırakan Gürkan Üçüncü, AK Parti Trabzon Milletvekilliği için aday adayı oldu.

Artvin'in Hopa Kaymakamlığı görevini bırakan Gürkan Üçüncü, AK Parti Trabzon Milletvekilliği için aday adayı oldu.

Artvin'in Hopa ilçesinde 19 Eylül 2021 tarihinden itibaren Kaymakamlık görevini yürüten Gürkan Üçüncü, AK Parti Trabzon Milletvekilliği için aday adaylığı için görevini bıraktı. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na gelen Üçüncü, başvurusunu İl Başkanı Sezgin Mumcu'ya verdi. İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üçüncü, "Geçtiğimiz Cumartesi gününe kadar Kahramanmaraş'ın Ezinözü ilçesinde koordinatör görev yaptığımı belirterek, bundan sonraki süreçte de tüm imkanlarımızla bu felaketin izlerini silmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı vurgulamak isterim. Burada bulunmamızın asıl amacı olarak 28. dönem AK Parti Mlletvekilliği aday adaylık başvurumu İl Başkanlığımıza yaptım. Öncelikle Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile yarın değil hemen şimdi diyerek, başvurumuzun ülkemiz, milletimiz, şehrimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

7 yıl kadrolarında çalıştığı, görev aldığı AK Parti'den milletvekilliğine talip olduğunu dile getiren Üçüncü, "İlköğretimi ve lise öğrenimi Akçaabat'ta tamamladım. Üniversite eğitimim için Trabzon dışına çıktım. Bu vesile ile akademik ve bürokrasi hayatım boyunca farklı illerde görev yaptım. Bu süreler nobyunca aklımda, gönlümde hep Trabzon vardı. Trabzon'dan ve eğitim ve öğretim gördüğüm yer olan Akçaabat7tan bağımı hiç koparmadım. Yıllardır ülkeme çeşitli illerde Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam olarak hizmet ettim. Şimdi ise eğitim, öğretim gördüğüm büyüdüğüm özlemeni çektiğim ilçeme ilime ve tabi ki ülkeme Cumhurbaşkanımız liderindeki AK Parti ailesi içerisindeki inşallah milletvekili sıfatıyla hizmet etme arzusu içerisindeyim. Yaşadığımız bu güzel şehrin insanını, coğrafyasını, her gün ayak bastığımız toprağını, toplumsal değerlerine, geleneklerini, beklentilerini, sorunlarını iyi bildiğime inanıyorum. Trabzon gibi bir şehrin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun aynı zamanda bu sorumluluğu taşımanın ne kadar onur verici olduğunun bilinci içerisindeyim. Bu bilincin verdiği heyecanla, azimle ve kararlılıkla ülkeme hizmet edebilmek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde daha önce 7 yıl kadrolarında çalıştığım görev aldığım AK Parti'den milletvekilliğine talibim. İnşallah 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğiz ve AK Parti'miz birinci parti olarak sandıktan çıkacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Kaymakamlık görevini bıraktı, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu Kaymakamlık görevini bıraktı, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

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Son Dakika Politika Kaymakamlık görevini bıraktı, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu - Son Dakika


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