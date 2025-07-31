Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'tan CHP Milletvekili Genç\'e Tepki

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i eleştiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e tepki gösterdi.

Başkan Büyükkılıç paylaşımında, "Devletin kapısı herkese açıktır, gönlü herkese eşittir. Sayın Valimizin kapsayıcı, birleştirici duruşunu ve devlet terbiyesine yakışır yaklaşımını takdirle karşılıyoruz. Ötekileştiren değil, kucaklayan bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ