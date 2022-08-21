Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a Övgüler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberindeki heyet ile birlikte şehri de gezerek, Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yaşam Merkezleri'nde incelemelerde bulundu. Kentteki Sosyal Yaşam Merkezleri'ni çok beğendiğini ifade eden Başkan Aşgın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın bir duayen olduğunu ve belediyecilik adına yaptığı çalışmaların örnek olduğunu söyledi.

Kayseri'de yaptığı hizmet ve projelerle ülke genelinde her zaman adından söz ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimler düzeyinde yapılan ziyaretlerden övgü almaya devam ediyor. Kente gelen ve Başkan Büyükkılıç'ı makamında ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi, KAYMEK Akademi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi gibi Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve projeleri ile tarihi Kayseri Kalesi'ni gezerek, hayranlığını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç'ın belediyecilik anlamında yaptığı çalışmaları çok beğendiğini ve bu anlamda bir duayen olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, Kayseri gezintisi sırasında birçok not alarak, Çorum'da da uygulama yapılması yönünde gayret göstereceklerini söyledi. Kayseri gezisinde Başkan Aşgın ve beraberindeki heyete Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç ise, Başkan Aşgın'a övgüleri için teşekkür ederek, şunları söyledi;

"Gece gündüz demeden, halkımıza layık olma anlayışı ile çalışıyoruz. Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik ile her vatandaşımızın yanında olmaya gayret göstererek, kentimizde birçok yatırım yapıyoruz. Geleceğin Kayseri'sini inşa edebilmek için hem bugünü, hem de yarınları güzelleştiriyoruz. Ne güzel övgüler. Ne mutlu bize." - KAYSERİ