Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a Övgüler - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a Övgüler

21.08.2022 13:08
Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a Övgüler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberindeki heyet ile birlikte şehri de gezerek, Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yaşam Merkezleri'nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberindeki heyet ile birlikte şehri de gezerek, Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yaşam Merkezleri'nde incelemelerde bulundu. Kentteki Sosyal Yaşam Merkezleri'ni çok beğendiğini ifade eden Başkan Aşgın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın bir duayen olduğunu ve belediyecilik adına yaptığı çalışmaların örnek olduğunu söyledi.

Kayseri'de yaptığı hizmet ve projelerle ülke genelinde her zaman adından söz ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimler düzeyinde yapılan ziyaretlerden övgü almaya devam ediyor. Kente gelen ve Başkan Büyükkılıç'ı makamında ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi, KAYMEK Akademi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi gibi Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve projeleri ile tarihi Kayseri Kalesi'ni gezerek, hayranlığını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç'ın belediyecilik anlamında yaptığı çalışmaları çok beğendiğini ve bu anlamda bir duayen olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, Kayseri gezintisi sırasında birçok not alarak, Çorum'da da uygulama yapılması yönünde gayret göstereceklerini söyledi. Kayseri gezisinde Başkan Aşgın ve beraberindeki heyete Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştiraklar Daire Başkanı Cenani Ayaydın da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç ise, Başkan Aşgın'a övgüleri için teşekkür ederek, şunları söyledi;

"Gece gündüz demeden, halkımıza layık olma anlayışı ile çalışıyoruz. Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik ile her vatandaşımızın yanında olmaya gayret göstererek, kentimizde birçok yatırım yapıyoruz. Geleceğin Kayseri'sini inşa edebilmek için hem bugünü, hem de yarınları güzelleştiriyoruz. Ne güzel övgüler. Ne mutlu bize." - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Sivaslılar Kayseri'de buluştu Sivaslılar Kayseri'de buluştu Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Kayseri, Çorum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a Övgüler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
11:20 Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!
10:54 Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 13:08:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Başkan Büyükkılıç'a Övgüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement