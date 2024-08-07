Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika
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Politika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları İstişare Toplantısı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları İstişare Toplantısı Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve 8 ilçe belediye başkanı, Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelerek, kentte yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili istişare gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, ilçelerdeki mevcut durumu değerlendirirken, birlik ve beraberlik içinde yapılan çalışmaları ele aldı.

07.08.2024 12:43  Güncelleme: 12:44
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 8 ilçe belediye başkanı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelerek, kentte yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili istişare gerçekleştirdi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hem merkezde hem de ilçelerde yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle ilgili talepleri dinlemeye özel önem veriyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda hizmet ve yatırımlar ele alınırken, ilçelerdeki mevcut durumun yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yapılan çalışmalar görüşüldü.

Şehrin geleceğine yönelik hizmetlerin ve yatırımların istişare edildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, merkezde olduğu kadar ilçeleri de hizmetlerle ihya etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Büyükkılıç, 'Her Şey Kayseri İçin' sloganıyla tüm belediye başkanlarıyla omuz omuza verip, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, her zaman uyum içerisinde, ortak aklı önemseyerek hizmet edeceklerini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları İstişare Toplantısı Yaptı - Son Dakika

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