Yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Özdemir Araştırma Bursa'da, ALF Araştırma ise Kayseri'de seçmene "Bugün bir yerel seçim olsaoyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
ALF Araştırma'nın anketine göre; Kayseri'de Memduh Büyükkılıç seçimi büyük bir farkla kazanıyor. Özdemir Araştırma'nın Bursa anketinde ise AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş seçimi kaybederken CHP'nin adayı Mustafa Bozbey'in ipi göğüslediği sonucu ortaya çıktı.
Son Dakika › Politika › Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor - Son Dakika
Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden göreve gelmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini tanıttı. Fırıncıoğlu, şehrin hak ettiği değeri alması için gerekli projeleri hazırladıklarını ve Bartın'ın geleceği ve gelişimi için çalışacaklarını belirtti. Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler arasında trafik master planı, Cumhuriyet Meydanı'nın yenilenmesi, İnkumu tatil beldesine tünel inşa edilmesi, turizm amaçlı cam teras inşası gibi çalışmalar yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da bir okulun açılış programına katılarak konuşma yaptı. Bakan Tekin, eğitimde işbirliği ve projelerin önemine vurgu yaparak, gelecek kuşaklara referans olacak çocuklar yetiştirmenin önemini belirtti.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.
CHP Kepez Belediye Başkan adayı Mesut Kocagöz, 7 başlık altında, 107 projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Önceliklerinin Kepez'de halkın geçim derdine çare bulmak olduğunu belirten Kocagöz, projelerinin temelinde önce insan anlayışının yattığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Seçim Öncesi Mali Raporu'nu internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladı. Rapor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği tarihten itibaren borçlarda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma olduğunu gösteriyor. Yavaş, temiz ve şeffaf siyaset için mal varlığını kamuoyuna açıkladığını belirtti ve halkın verdiği paranın hesabını kuruşu kuruşuna vermeye devam edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)