Kayseri\'ye Yatırımlar ve Halkla Buluşma

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy; düzenlediği basın toplantısında şehre yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Nöbetçi Vekil' uygulamasında Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Özsoy; bu güne kadar 5 bin 500'e yakın talep değerlendirdiklerini ifade ederek; "Türkiye büyük Millet Meclisi üyeliği görevimizi hem yasama çalışmalarında etkin rol göstererek hem de milletimizin derdiyle dertlenmeyi, taleplerine kulak vererek çözüm üretmeyi asli görevimiz olarak görmekteyiz. Bu anlayışla geride bıraktığımız süreçte vatandaşlarımızdan gelen yaklaşık 5 bin 500'ün üzerinde farklı talep ve başvuru tarafımızca titizlikle değerlendirilmiş; ilgili bakanlıklar, genel müdürlükler ve yerel kamu kurumları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Her bir vatandaşımızın problemi bizim problemimizdir anlayışıyla hareket ederek çözüm odaklı ve takibi bırakılmayacak bir süreç işletilmiştir" dedi.

"Kayseri'de Et ve Süt Kurumu'nun ürünleri satılacak"

Et ve Süt Kurumu'nun açacağı bir mağaza ile ürünlerini vatandaşa satmasını beklediklerini kaydeden Özsoy; "Et kesim üniteleri yüzde 25-30 kapasiteyle çalışıyor. Et Süt Kurumu tesisi olmayan illerde mevcut bulunan özel sektörle anlaşma yapılarak kesimler yaptırılıyor. Et ve Süt Kurumu'na kesim yaptırmak isteyen bir vatandaşımız müracaatı yaptıktan sonra kurumun göstermiş olduğu bir kesimhanede etini kestirdikten sonra teslim edip parasını Et ve Süt Kurumu'ndan alabiliyor. Kayseri'de Et ve Süt Kurumu'nun bir kesimhane değil de bir mağazasının olması, vatandaşa kurumun ürünlerini satılmasıyla ilgili taleplerimizi Tarım ve Orman Bakanımıza ilettik. İnşallah bir çalışma yapılıyor, önümüzdeki süreçte Et ve Süt Kurumu'nun bir mağazasının Kayseri'ye açılıp vatandaşımıza ürünlerini satmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehre yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler veren AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy; "Kayseri'mizin sınırlarında şimdi Oymaağaç'ı geçtikten sonra bir tünel devam ediyor, Molu'yu geçtikten sonra bir tünel devam ediyor. Yaklaşık bin 500 işçi ve binin üzerinde iş makinası son hızla çalışıyorlar. İnşallah 2027'nin sonuna müteahhit firmanın yapmasını bekliyoruz. Şehrimizin doğusunda İldem bölgesinde 100 yataklı bir hastane yatırım programına girmişti. Biz bu 100 yataklı hastanenin 600 yataklı hastaneye çıkarılmasıyla ilgili gerekli girişimleri yaptık, programa girdi. Elbirliği ile biz bu 600 yataklı hastanenin bu hale gelmesini sağladık. Şimdi Sağlık Bakanlığı proje ihalesi yapacak, sonra da inşallah 2026 yatırım programına girerek 600 yataklı hastanemizin şehrimize kazandırılmasını sağlamış olacağız. Devlet Su İşlerimiz (DSİ) tarafından hem Bahçelik sulaması hem Develi'deki sulamalarla ilgili çok büyük yatırımlar devam ediyor. Ödeneklerin tamamı ayrılmış durumda. Ayrıca taşkın koruma kanalları ile ilgili de DSİ tarafından yapılan ihaleler devam ediyor. 3 bin yataklı öğrenci yurdumuzun tekrar ihalesi yapıldı, inşaatlar devam ediyor" diye konuştu. - KAYSERİ