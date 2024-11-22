Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti\'den geldi

Politika

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in Başkanvekili olarak atandığı belirtildi.

Kayyum kararlarının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi. Parti Genel Merkezi'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İktidar halk iradesini adım adım ortadan kaldırıyor. Yargı eliyle verilen kayyum ayarlı siyasi kararlar sonucunda bugün Dersim ve Ovacık belediyeleri de gasp edildi. Kayyum darbesinde ısrar ederek partimizi yıldırmayı, halkı siyasi tercihlerinden vazgeçirmeyi ve topluma bu darbeyi kabul ettirmeyi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz. Halk iradesi karşısında dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da yenileceksiniz"