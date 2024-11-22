Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi - Son Dakika
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Politika

Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi

Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti\'den geldi

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'Terör iltisakları' nedeniyle görevden uzaklaştırılmalarının ardından ilk açıklama DEM Partisi'nden geldi. DEM Parti sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Partimizi yıldırmayı, halkı siyasi tercihlerinden vazgeçirmeyi ve topluma kabul ettirmeyi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz" ifadeleri kullanıldı.

22.11.2024 21:10
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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in Başkanvekili olarak atandığı belirtildi.

Kayyum kararlarının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi. Parti Genel Merkezi'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İktidar halk iradesini adım adım ortadan kaldırıyor. Yargı eliyle verilen kayyum ayarlı siyasi kararlar sonucunda bugün Dersim ve Ovacık belediyeleri de gasp edildi. Kayyum darbesinde ısrar ederek partimizi yıldırmayı, halkı siyasi tercihlerinden vazgeçirmeyi ve topluma bu darbeyi kabul ettirmeyi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz. Halk iradesi karşısında dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da yenileceksiniz"

Mustafa Sarıgül, Sosyal Medya, Cevdet Konak, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Ovacık, Kayyum, Medya, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Johan Elmander:
    halkın iradesi gasp edilmiştir 28 33 Yanıtla
  • Çelikk:
    Oh İyi oldu yobazlara 7 15 Yanıtla
  • Mahmud akbas:
    ülkeyi parçalamaya calis sonra halkın iradesi de...zaten sizin parti olarak orda olmanız büyük bir utanç...mevlam hakkınızdan gelsin. 6 8 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    AKP hazmedemiyor tek adam bu olsa gerek derhal erken seçim 3 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Pokk Yaptıklarını Devlet Biliyor Kaynakları 2 2 Yanıtla
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