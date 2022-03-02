Kazada ölen meclis üyesi anıldı - Son Dakika
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Kazada ölen meclis üyesi anıldı

02.03.2022 09:20
Kazada ölen meclis üyesi anıldı

Geçtiğimiz gün yaşanan elim trafik kazasında yaşamını yitiren Tekirdağ'ın Muratlı Belediye Meclis Üyesi Ayhan Kaplan, meclis toplantısında meclis üyesi arkadaşlarınca anıldı.

Geçtiğimiz gün yaşanan elim trafik kazasında yaşamını yitiren Tekirdağ'ın Muratlı Belediye Meclis Üyesi Ayhan Kaplan, meclis toplantısında meclis üyesi arkadaşlarınca anıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muratlı Belediye Meclis Üyesi Ayhan Kaplan'ın toplantılarda kullandığı masasının üzerine kendisine ait fotoğraf, Türk bayrağı ve karanfiller bırakıldı. Muratlı Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında konuşan Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, "Mekanı cennet olsun. Hepimize Allah sabırlar versin. Başta ailesinin Allah yardımcısı olsun, çoluğunun çocuğunun. Ani oldu, isterdik ki arkadaşımız aramızda olsun ama maalesef. Dualarımız onunla olsun. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Muratlı Belediye Meclis Grup Başkanvekili Beytullah Ongun ise, "Ayhan arkadaşımızla hemen hemen 3 yıldır beraber çalışıyoruz. İlişkilerimiz siyasi dönemde, seçim çalışmalarında pekişti. İri yarı, sert duruşunun altında çok naif, kibar bir yürek vardı. Biz her seferinde, ilişkilerimizde, konuşmalarında, meclis çalışmalarında, komisyon çalışmalarında şahitlik ettik. İyi bir arkadaşımızdı. Beklenmedik bir trafik kazası neticesinde aramızdan ayrıldı. Biz de kendisine Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyoruz. Aile efradına, sevenlerine sabırlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından merhum Ayhan Kaplan'ın anısına Fatiha okundu. - TEKİRDAĞ

Kazada ölen meclis üyesi anıldı

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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