Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü politikaları sayesinde, kardeş Türkiye’nin sosyo ekonomik potansiyeli anlamlı derecede arttı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü politikaları sayesinde, kardeş Türkiye’nin sosyo ekonomik potansiyeli anlamlı derecede arttı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü politikaları sayesinde, kardeş Türkiye'nin sosyo ekonomik potansiyeli anlamlı derecede arttı."
Kaynak: İHA