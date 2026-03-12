Kazakistan'da Yeni Anayasa Referandumu

Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosluğunca, Kazakistan'da yeni anayasa taslağına ilişkin yapılacak referandumun ülkenin gelecekteki gelişim yönünü belirleyecek temel dönüm noktası olacağı belirtildi.

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, 15 Mart'ta Kazakistan'da yeni anayasa taslağına ilişkin cumhuriyet çapında referandum gerçekleştirileceği, söz konusu oylamanın, ülkenin siyasi modernleşme sürecinde önemli dönüm noktalarından biri olmasının beklendiği ifade edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in "Yeni bir anayasanın kabul edilmesi, zamanın gereği ve devletin en önemli önceliğidir" sözlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taslağın temel fikrini 'insan odaklılık' ilkesi oluşturmaktadır. Belgede insanın, yaşamının, hak ve özgürlüklerinin demokratik, laik, hukuki ve sosyal bir devletin en yüksek değeri olduğu hükmü korunmaktadır. Anayasal düzenin esasları arasında egemenliğin ve bağımsızlığın korunması, hukukun üstünlüğü, toplumsal diyaloğun geliştirilmesi, sorumlu vatandaşlık, çalışma ve bilgi kültürü ile çevresel sorumluluk ilkeleri ilk kez doğrudan güvence altına alınmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı, üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü ve yönetim biçimi değiştirilemez olarak ilan edilmektedir."

Devlet gelişiminde yeni aşamaya geçileceği vurgulanan açıklamada, "Referandum, ülkenin gelecekteki gelişim yönünü belirleyecek temel bir dönüm noktası olacaktır. Oylamada halka tek bir soru yöneltilecektir, 'Yeni Anayasa'nın bütünüyle kabul edilmesi'. Taslağın onaylanması durumunda belge, referandum sonuçlarının resmen ilan edildiği gün yürürlüğe girecektir. Bunu takiben, mevcut mevzuatın yeni anayasal normlara uygun hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, referandumun, Kazakistan'ın siyasi modernizasyonu ve devlet sisteminin yeni küresel gerçeklere uyum sağlaması yolunda kritik aşama olarak değerlendirildiği bildirildi.