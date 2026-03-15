Kazakistan\'da Yeni Anayasa Referandumu Başladı

Kazakistan'da parlamento yapısının değiştirilmesi, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin oluşturulması ve insan haklarının güçlendirilmesi gibi değişiklikler içeren 96 maddelik yeni anayasa taslağı için düzenlenen referandumda oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı.

Kazakistan'da halk yeni anayasa için sandık başına gidiyor. Ülkede parlamentonun yapısının değiştirilmesi, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin oluşturulması ve insan haklarının güçlendirilmesi gibi değişiklikler içeren 96 maddelik yeni anayasa taslağı için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 milyon 461 binden fazla kayıtlı seçmen, ülke genelinde kurulan 10 bin 388 sandıkta 20.00'ye kadar oy kullanabilecek. Kazakistan halkına "yeni anayasa taslağını kabul ediyor musunuz?" sorusunun yöneltildiği referandum, katılım oranının yüzde 50'yi geçmesi halinde geçerli sayılacak. Yeni Anayasa ise, oylamaya katılan vatandaşların yarısından fazlasının desteğini alması ve bu çoğunluğun bölgelerin, cumhuriyet statüsündeki şehirlerin ve başkentin en az üçte ikisinde sağlanması halinde kabul edilmiş sayılacak.

Yeni anayasa taslağında Kazakça'nın yanı sıra Rusça'nın da resmi dil olarak kullanılması yer alıyor

Yeni anayasa taslağı, iki meclisli parlamenter sistemden tek meclisli sisteme geçişi, cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin oluşturulmasını ve insan haklarının korunmasının güçlendirilmesini öngörüyor. Taslağa göre iki meclisli parlamento kaldırılarak Kurultay adı altında tek meclisli bir parlamento oluşturulacak. 145 sandalyeden oluşacak Kurultay milletvekilleri, nispi temsil sistemiyle 5 yıllığına seçilecek. Yeni Anayasa ayrıca cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin oluşturulmasını ve devlet kurumları ile yerel yönetimlerde Kazakça'nın yanı sıra Rusça'nın da resmi dil olarak kullanılmasını yer alıyor. Taslakta ayrıca ulusal diyalog platformu olarak Halk Konseyi oluşturulması, ölüm cezasının tamamen yasaklanması ve dijital ortam dahil olmak üzere kişisel verilerin korunmasının güvence altına alınması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Referandumu 38 ülkeden ve 11 uluslararası örgütten 359 gözlemci izlerken, 31 ülkeden 185 gazeteci de takip ediyor.

10 ülkede sandık kurulmayacak

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Arman Isetov, yurt dışında kurulacak sandıklara ilişkin yaptığı açıklamada, 54 ülkedeki diplomatik temsilciliklerinde toplam 71 sandık kurulduğunu belirtti. Isetov, "Karmaşık askeri ve siyasi durum ile vatandaşlarımızın az sayıda temsil edilmesi nedeniyle İran, İsrail, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Lübnan, Kuveyt, Ukrayna ve Etiyopya olmak üzere 10 ülkede sandık kurulmayacaktır" dedi. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Isetov, yurt dışında oy kullanacak 14 bin 380 Kazakistan vatandaşının bulunduğunu kaydetti. - BİŞKEK