Kazakistan iki kanatlı parlamentoyu sonlandırıyor, tek meclisli sisteme geçiyor

Kazakistan'da Senato ve Meclis'ten oluşan parlamento, başkent Astana'da son toplantısını gerçekleştirdi. Yeni Anayasa ile yarından itibaren ülke tek meclisli Kurultay sistemine geçiş yapacak.

Kazakistan'da 1995 yılından bu yana iki kanatlı Senato ve Meclis olarak görev yapan Kazakistan parlamentosunun görevi, yarın yürürlüğe girecek yeni Anayasa ile birlikte resmen sona eriyor. İki kanatlı yapının yerini artık tek meclisli "Kurultay" alacak. 145 milletvekilinden oluşacak yeni meclis için seçimlerin ise ağustos ayında yapılması planlanıyor.

Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, kurumun yaklaşık 30 yıllık tarihinde 890'dan fazla genel kurul toplantısı düzenlediğini ve 3 bin 500'den fazla yasal düzenlemeyi kabul ettiğini açıkladı. Bu düzenlemelerin 350'den fazlasının doğrudan senatörler tarafından hazırlandığını belirten Aşimbayev, kurumun ülkenin yeni siyasi, ekonomik ve mali modelinin temelini oluşturduğunu vurguladı. Aşimbayev ayrıca 60'tan fazla parlamento dinleme oturumu düzenlendiğini ve hükümete yaklaşık 3 bin milletvekili sorusu iletildiğini kaydetti. Aşimbayev, son oturumda cumhurbaşkanına yeni Anayasa'nın hayata geçirilmesi sürecindeki desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kazakistan tarihi boyunca Senato'da toplam 246 kişi milletvekilliği yaptı ve kurum bölgesel temsil meclisi olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de iki kez Senato Başkanlığı yaparak yaklaşık 10 yıl boyunca üst kanada liderlik ettiği hatırlatıldı. - ASTANA