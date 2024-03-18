Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılacak genel seçimler boykot edilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), haziran ayında yapılması planlanan genel seçimleri boykot edeceğini açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) haziran ayında yapılması planlanan genel seçimler, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tarafından boykot edilecek. KDP tarafından yapılan açıklamada, "Partimizin anayasaya aykırı bir karara ve bölge halkının iradesi ve anayasal iradesi dışında dayatılan bir sisteme uymamasının halkımızın ve ülkemizin çıkarına olduğuna inanıyoruz. Kanuna ve anayasaya aykırı olarak ve dayatılmış bir seçim sistemi çatısı altında yapılan seçimlere katılamama kararı aldık" denildi.
Devlet Yönetimi Koalisyonu'nun anlaşmaları uygulamaması halinde Irak'taki siyasi süreci terk etme uyarısında bulunan KDP, "Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki mevcut hükümetin kurulmasına ilişkin anayasanın ve siyasi ve idari anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanmasında Devlet Yönetimi Koalisyonu partilerini ulusal sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederken, aksi takdirde siyasi süreçte devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Türkmenler ve Hristiyanlar, IKBY'deki genel seçimleri boykot etme kararı almıştı
Irak Federal Mahkemesi'nin 21 Şubat'ta IKBY parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal kararının ardından Türkmenler ve Hristiyanlar, haziran ayında yapılacak olan genel seçimleri boykot etme kararı almıştı. - ERBİL
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, beş yıl boyunca dürüst ve gayretli çalıştıklarını belirterek, Antalya'yı iki kere üst üste kazanacaklarını söyledi. Özel, Antalya'nın hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gördüğünü ve toplanan vergi ile ayrılan yatırım bütçesi arasında büyük fark olduğunu dile getirdi. Ayrıca, turizmcilerin zor durumda olduğunu ve çiftçilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu. Kavuncu, HDP ile masaya oturmayacaklarını ve terörle arasına mesafe koyamayan hiçbir yapıyla bir araya gelmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, deprem, ulaşım ve sosyal belediyecilik problemlerine çözüm getireceklerini vurguladı.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Nurtleu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi konularını görüştü. Taraflar, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardı ve yatırım projeleri ile ticaret hacmini artırmak için imkanları değerlendirdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son 6 ayda üye sayılarının 260 binden 480 bine ulaştığını söyledi. Partinin hızla büyüdüğünü ve 31 Mart seçimlerinde başarılı olacaklarını belirtti.
AK Parti Düzce İl Teşkilatı, yerel seçim çalışmaları kapsamında asılan afiş ve reklam panolarına yönelik saldırıları kınadı. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük'ün katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, saldırıları gerçekleştirenlerin kim olduklarını bildiklerini ve hukuki süreçleri başlatacaklarını belirtti. Ayrıca, diğer siyasi parti yöneticilerini de aynı tavrı sergilemeye davet etti.
Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Hastanede 370 adet sismik deprem izölatörü sayesinde muhtemel bir deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlanacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya'da gerçekleşen mitingde Antalya'yı kazanmak için kolları sıvadıklarını ve bir daha vermeyeceklerini söyledi. Özel, hükümetin Antalya'yı ihmal ettiğini ve israfı bitirerek hizmet getirdiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP'nin Ankaramıza vereceği hiçbir hizmet olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını belirtti. Erdoğan ayrıca, Ankara'nın yeni sembolü olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve Ankara'nın sorunlarını çözecek bir dönemin kapılarını açacağını ifade etti.
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