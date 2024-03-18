Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yapılacak genel seçimler boykot edilecek

Politika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), haziran ayında yapılması planlanan genel seçimleri boykot edeceğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) haziran ayında yapılması planlanan genel seçimler, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) tarafından boykot edilecek. KDP tarafından yapılan açıklamada, "Partimizin anayasaya aykırı bir karara ve bölge halkının iradesi ve anayasal iradesi dışında dayatılan bir sisteme uymamasının halkımızın ve ülkemizin çıkarına olduğuna inanıyoruz. Kanuna ve anayasaya aykırı olarak ve dayatılmış bir seçim sistemi çatısı altında yapılan seçimlere katılamama kararı aldık" denildi.

Devlet Yönetimi Koalisyonu'nun anlaşmaları uygulamaması halinde Irak'taki siyasi süreci terk etme uyarısında bulunan KDP, "Muhammed Şiya Sudani başkanlığındaki mevcut hükümetin kurulmasına ilişkin anayasanın ve siyasi ve idari anlaşmanın tüm hükümlerinin uygulanmasında Devlet Yönetimi Koalisyonu partilerini ulusal sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederken, aksi takdirde siyasi süreçte devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkmenler ve Hristiyanlar, IKBY'deki genel seçimleri boykot etme kararı almıştı

Irak Federal Mahkemesi'nin 21 Şubat'ta IKBY parlamentosunda Türkmen ve Hristiyanlar için ayrılan 11 sandalyelik kotayı iptal kararının ardından Türkmenler ve Hristiyanlar, haziran ayında yapılacak olan genel seçimleri boykot etme kararı almıştı. - ERBİL