Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok\'a Cumhur İttifakı\'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tebliğ edildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının tebliğ edilmesinin ardından belediye önünde hazırlık yapılıyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının tebliğ edilmesinin ardından Belediye önünde hazırlık yapılıyor. Bu çerçevede belediye önüne vatandaşlarda ise belediye önünde toplanıyor. - ANKARA
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