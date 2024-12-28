Keçiören Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Politika

Keçiören Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılını Kutladı

Keçiören Belediyesi, Atatürk\'ün Ankara\'ya Gelişinin 105. Yılını Kutladı

Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı dolayısıyla müzikal bir söyleşi programı düzenledi. Etkinlikte tarihçi Dr. Selim Erdoğan'ın sunumu ve çeşitli sanatçılar tarafından müzik gösterileri gerçekleştirildi. Katılımcılara Nutuk ve Milli Mücadele dönemine ait kitaplar hediye edildi.

28.12.2024 15:33  Güncelleme: 15:38
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Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. Yılı şerefine Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda müzikal söyleşi programı düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşiye Mareşal Fevzi Çakmak'ın torunu Fatma Nur Çakmak, PM Üyesi Saniye Barut, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Keçiören Belediyesi Başkan Vekili Tolga Turgut, başkan yardımcıları Serkan Bedirhanoğlu, Emir Can Tunç, Selçuk Karadağ, Keçiören CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Soy, Pursaklar İlçe Başkanı Hüseyin Benek ve muhtarlar katıldı.

Keçiören Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. Yılı şerefine Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda müzikal söyleşi programı düzenledi. Program Milli Mücadele döneminde Atatürk'ün Ankara'ya gelişini anlatan birbirinden eşsiz fotoğrafların yer aldığı sergi ile açıldı. Fotoğraf sergisini gezen sanatseverlere çello ve keman konçertosu eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, seymen ekibinin gösterisi ile devam etti. Kurtuluş Savaşı'na yönelik araştırmalarıyla tanınan tarihçi yazar Dr. Selim Erdoğan'ın sunumu ile gerçekleşen Kızılca Gün ve Sonrası adlı müzikal söyleşiye, söz ve sazlarıyla Kubilay Dökmetaş, Ümit Bekizağa, Gürbüz Gözüm ve Canan Kara eşlik etti.

'Katılımcılara Nutuk hediye edildi'

Ankara'nın 3 bin yıllık geçmişinin, ahi ve seymen geleneğinin ve Türk Milliyetçiliğinin gelişiminin anlatıldığı söyleşi de Atatürk'ün sevdiği türküler de katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Program sonrasında vatandaşlara Keçiören Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan her yaş grubuna uygun Nutuk kitabından oluşan dörtlü kitap seti ile Milli Mücadele dönemine ait kitaplar hediye edildi.

"Ankara'ya geliş hikayesi basit bir hikaye değildir"

Keçiörenlilere sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'ümüzün yılmaz bekçileri diyerek sözlerine başlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Atatürk'ümüzün Ankara'ya gelişini büyük bir onur ve gururla anıyoruz. Ankara'ya geliş hikayesi basit bir hikaye değil, Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu erenleriyle yurt edinmemizi sağlayan atalarımızın o dönemde nasıl Anadolu'yu bizlere bıraktığının hikayesidir. Biz bunun bilincindeyiz ve bize emanet edilen bu vatana ilim ve bilim yuvası olması adına her daim hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Keçiören Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılını Kutladı - Son Dakika

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