Keçiören\'de CHP\'li Mesut Özarslan mazbatasını alarak göreve başladı

Politika

Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mesut Özarslan, mazbatasını alarak görevine başladı.

Keçiören'de seçimleri kazanan Mesut Özarslan, Yüksek Seçim Kurulu Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Özarslan, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla belediyede gerçekleştirilen devir teslim törenine katıldı. Mansur Yavaş ve Mesut Özarslan'ı şarkı, türkü ve halaylarla karşılayan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla mutluluklarını ortaya koydu.

Özarslan, konuşmasına vatandaşlara teşekkür ederek başladı. İlk işlerinin T.C. yazısını Keçiören Belediyesi tabelasının önüne eklemek olduğunu söyleyen Özarslan, "İlk işimiz ne olsun? İlk işimiz T.C. yazısını Keçiören Belediyesinin önüne yazdırmak olsun" dedi.

"Büyük bir azimle bu kardeşinize sahip çıktınız"

Keçiören'e hizmet etmek için kolları sıvadıklarını belirten Özaslan, şunları kaydetti:

"Milletçe 31 Mart günü büyük bir demokrasi sınavı verdik. İrademizle sandıklara gittik ve vatandaştık görevimizi yerine getirdik, irademizi tecelli ettirdik. Büyük bir demokratik olgunluk neticesinde gerçekleştirilen oylama ve milli irade ile Keçiören Belediye Başkanı seçildik. 22 yıllık saltanatlarına güvenerek yine kazanacaklarını iddia ettiler. Devletin varlık nedeninin millete hizmet etmek olduğunu unutan bu kişiler kendi kararlarını millete dayattıklarını düşünüyorlardı ama nafile. Millet, hele de aziz Türk milleti gereğini yapar. Biz bunu her zaman söyledik ve iddia ettik. Sizler de gece demediniz gündüz demediniz, büyük bir azimle bu kardeşinize sahip çıktınız. Elhamdülillah gereğinde evlerinizi, evlatlarınızı ihmal ettiniz. Akrabalarınıza, arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza bizlere oy vermeleri için telkinde bulundunuz. Sizler dediniz ki 'Mesut Özarslan siyasi bir partinin değil halkın partisinin insanıdır.' Türkiye'mizin birliği, Türk milletinin birliği için çalıştık. Sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'ümüzün bizlere emanet ettiği ülkemiz için çalışacağız. Rabbime şükürler olsun."

"Hakk'ın hakkı için halka hizmet belediyeciliği"

'Mansur Yavaş' belediyeciliğini örnek alarak toplumun her kesimine hizmet edeceklerini belirten Özaslan, şöyle konuştu:

"Belediye Meclis Üyesi kardeşlerim, arkadaşlarımla uyumlu bir şekilde sizlere söz verdiğimiz bir şekilde Keçiören'imize hizmet edeceğiz. Çalışırken, hizmet ederken örnek alacağımız kişi sizlerin tasvip ve teveccühlerinizle ikinci dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş olacaktır. Mansur Başkanımız 5 yıllık dönemde halkının tam kalbinin ortasına girdi, beyinlerine kazındı. Ne adına? Fakir adına, fukara adına, yaşlı adına, emekli adına, kimsesiz adına, engelli adına. 'Onlar benim canım' dedi. Feryat eden olduysa imdadına yetişti. Allah nasip ederse aynı şiarla aynı hizmetleri yapacağız. Ne diyoruz? Hakk'ın hakkı için halka hizmet belediyeciliği."

"Mansur Yavaş gibi hem çaldırmayacak hem çalışacağız"

Keçiören Belediyesini borç batağından kurtaracaklarını ve şeffaf belediyecilik anlayışını hayata geçireceklerini aktaran Özarslan, şu ifadelere yer verdi:

"Keçiören'i, Keçiörenlileri ailemizin bir ferdi olarak göreceğiz. Keçiören Belediyesini borç batağından aldık şu an. Allah nasip eylerse muzaffer edeceğiz. ve halkımıza hizmet edecek bir bütçe haline getireceğiz. Şeffaf harcamalarımızı hep birlikte göreceğiz. Açık yayınlanan ihaleleri hep birlikte inceleyeceğiz ve izleyeceğiz. Bizler fakirin, fukaranın, gurabanın, sizlerin hakkını kimseye çaldırmayacağız. Yolsuzluk yaptırmayacağız. Haram yiyeni buradan atacağım. Hiç kimse haramlık yapamaz. Söz veriyorum hepinize. Denetlenmekten çekinmeyeceğiz. Buradan sesleniyoruz. Bakın Sayıştaycı odası yok burada ama biz gelince geleceksiniz, biz biliyoruz. Ama biz bundan mutluluk duyacağız. Buyurun gelin, odanızı da ayırdık. ve ayrıca hani geçmişte diyorlardı ya 'Çalıyor ama çalışıyor.' Öyle bir dünya yok. Mansur Yavaş gibi hem çaldırmayacak hem çalışacağız."

"Esnafımın yanında durdum"

Kalaba Kent Meydanı'na fuar alanı kurulmasının önüne geçerek vergi veren Keçiörenli esnafı koruduklarını kaydeden Özarsalan, "Biz esnafımızı gezdik. Onlara söz verdik. Üç gündür burada fuar yaptırmaya çalışıyorlar. Ben esnafıma özellikle konfeksiyoncu, giyimci esnafıma söz verdim. Sizleri üç beş kişinin rantına ezdirmeyeceğim ve bugün de bu fuarı kaldırdım. Esnafımın yanında durdum" ifadesini kullandı.

"T.C. olması gereken yere kondu"

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı konuşmada, 2019 yerel seçimlerini kazandıktan sonra bir gazetecinin kendisine sorduğu soruyu hatırlattı. Yavaş, "Bir gazeteci ilk seçildiğim 2019'da bana bir soru sormuştu. 'T.C. tabelasını mı taktınız?' demişti. Biz de 'Olması gereken yere koyduk' dedik. Şimdi de olması gereken yere koyduk" diye konuştu.

"Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu bizimle yaşadınız"

Yavaş, lafla değil icraatla belediyecilik yaptıklarını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bayram erken gelmiş Keçiören'e. Ankara'ya da, Türkiye'ye de çok şükür erken geldi. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu 5 yılda bizimle yaşadınız. Seçim döneminde de icraatlarımızı anlattık. Önce 'hiçbir icraatları yok' dediler, sonra bizim icatlarımızı kopyalayıp 'biz fazla vereceğiz' diyerek devam ettiler. Ama ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Kendiniz görevdeyken hiçbir şey yapmamışsınız, bundan sonra yapacağım diyorsunuz. Hiç kimse inanmadı seçim sürecinde."

Keçiören belediye başkan adayını belirlerken anket yaptırdığını söyleyen Yavaş, adaylık için Dr. Mesut Özarslan'ın kararlı ve inançlı olduğunu dile getirdi. Yavaş, şunları kaydetti:

"Ben bir anket yaptırdım eylül-ekim ayında Keçiören'de. Yüzde 50 oy verileceği görülüyordu. Bunun üzerine 'Seçimi kazacağına inanan, bana güvenen bir aday arıyorum' dedim. Birçok insan gerçekten ilk başta inanmadılar. Ama daha sonra Mesut Özarslan kardeşim cesaret etti. 'Ben Keçiören'de seçimi alırım' dedi. Bu bir inanç meselesiydi. Her toplantıda şunu söyledim; 'Biz Keçiören'i kazanacağız.' Çok belediye kazanacağız ama Keçiören'in anlamı farklı. Hani futbolda transfer yaparlar ya, sonra da 'pastanın üstündeki çilek' derler. 'Ankara'da çok belediye alacağız ama pastanın üzerindeki çilek Keçiören olacak' dedim. Çok şükür Allah'a bu günleri bize gösterdi."

"Türkiye rekoruyla Ankara'yı kazandık"

Ankara'yı Türkiye rekoru kırarak kazandıklarını dile getiren Yavaş, "5 yıl önce hiç kimseyi ayırmadan işe başlayıp 5 yıl sonra halkın karşısına geldiğimiz zaman, her zaman böyle kalabalıklar gördük ve icraatlarımızı anlattık. Demek ki belediyeciliğimiz kabul edilmiş. Demek ki Mansur Yavaş belediyeciliğinin doğru iş yaptığı tescil edilmiş ki Türkiye rekoruyla Ankara'yı kazandık. Türkiye rekorunu kıran Ankara halkına, bizim yaptıklarımızı onaylayan Ankara halkına sonsuz minnettarım" açıklamasında bulundu.

Yavaş, hem ABB'de hem de Keçiören Belediyesinde şeffaf olunacağını, halkın parasının boş projelere harcanmayacağını belirtti. Yavaş, Keçiören'in Çankaya ile yarışır hale geleceğini de sözlerine ekledi.

Devir teslim törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Gülşah Deniz Atalar ve Aylin Nazlıaka, CHP Ankara milletvekilleri Semra Dinçer, Aliye Timisi Ersever, Deniz Demir, Tekin Bingöl, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz ve CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut da katıldı. - ANKARA