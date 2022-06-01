KEFEK Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı - Son Dakika
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KEFEK Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı

01.06.2022 18:17
KEFEK Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanan komisyonda, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Samet Güneş, kadın istihdamına yönelik faaliyetlerle ilgili bir sunum yaptı.

İŞKUR tarafından 2007 yılından beri periyodik olarak işgücü piyasası araştırmalarının sürdürüldüğünü bildiren Güneş, son 7 yılda yaklaşık 782 bin 590 iş yerinin ziyaret edildiğini açıkladı.

Vatandaşlara etkin iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulduğunu dile getiren Güneş, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında 2021 yılında 707 bin 212 kadınla toplam 903 bin 660 bireysel görüşme, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 344 bin 432 kadınla 400 bin 758 bireysel görüşme gerçekleştirildiğini anlattı.

Güneş, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerinin sistematik olarak başladığı 2008 yılından bu yana 9,5 milyondan fazla kadınla 14 milyona yakın bireysel görüşme yapıldığını belirtti.

Güneş, 2002 yılından 2021 yılı sonuna kadar özel sektörde 3 milyon 296 bin 399, 2022 yılı Ocak-Nisan ayları itibarıyla 165 bin 58 kadının işe yerleştirildiğini kaydederek, iş gücü taleplerinde iş gücü istem formunda yer alan "işçinin cinsiyetine" ilişkin ibarenin uygulamadan kaldırıldığını söyledi.

Erken çocuk bakım ve eğitim hizmetlerine ilişkin sorunlar ve öneriler

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, faaliyetlere ilişkin sunumu hazırlayan Avukat Yasemin Sezgin ve Gülfem Kıraç'a söz verdi.

Erken çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin de (EÇBE) kadınların istihdama katılımını ve çocukların sosyal ve psikolojik gelişmelerine katkı sağlayan önemli belediye hizmetlerinden biri haline geldiği belirtilen sunumda, yasal olarak belediyelere açık yetki verilmemesi, EÇBE hizmetleri için uygun arazinin tesis edilememesi, EÇBE hizmetleri için vergi muafiyetinin bulunmaması, EÇBE hizmetleri için yapılan bağışların vergiden düşürülmemesi, EÇBE hizmetlerinin KDV gibi vergiler için muafiyetinin bulunmaması, EÇBE hizmetleri için merkezi bütçeden kaynak sağlanamaması gibi sorunların olduğu belirtildi.

Sunumda, Hazine arazilerinin kullanımının önünün açılması, iş birlikleri içine özel sektör ve kooperatiflerin eklenmesi, EÇBE hizmetleri sunan belediyelerin ilgili vergilerden muaf olması, EÇBE hizmetleri için yapılan bağışların bağışçı vergilerinden düşülmesi ve EÇBE hizmetleri için merkezi bütçe imkanının önünün açılması gibi öneriler sıralandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ekonomisti Özen Tümer, belediyelerin sunduğu EÇBE hizmetlerinin artırılması ve iyileştirilmesi adına, 24 Haziran 2021'de Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve ILO arasında bir iş birliği protokolü imzalandığını belirterek, bu protokol kapsamında ilgili taraflar arasında ilgili belediye mevzuatını yeniden düzenlemek amacıyla politika diyaloğu oluşturulduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

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