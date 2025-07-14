Kellogg, Ukrayna'da ABD-İş Birliği İçin Görüşmelere Başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ile ABD arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi dahil birçok konuyu görüşmek üzere Kiev'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Rusya konusunda önemli bir açıklama yapması beklenirken, Ukrayna'da da hareketli saatler yaşanıyor. Trump'ın Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg, sabah saatlerinde Kiev'e geldi. ABD'li Temsilci Kellogg'u karşılayan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofis Başkanı Andriy Yermak yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Keith Kellogg'u Ukrayna'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Savunma, güvenliğin güçlendirilmesi, silah, yaptırımlar, halkımızın korunması, Ukrayna ile ABD arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gibi konuşulacak çok konu var. Rusya ateşi kesmek istemiyor. Güç yoluyla barış, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilkesidir ve biz bu yaklaşımı destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KİEV