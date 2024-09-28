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Politika

Kemal Aktaş Yeniden PMD Başkanı

Parlamento Muhabirleri Derneği'nde Kemal Aktaş, 34. Genel Kurul'da başkanlığa yeniden seçildi.

28.09.2024 15:49
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Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) 34. Olağan Genel Kurul toplantısında Kemal Aktaş yeniden başkanlığa seçildi.

PMD Genel Kurulu, Ankara Sanayi Odası toplantısı salonunda gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Aktaş, açılış konuşmasında, PMD'nin 60 yıllık kökleşmiş çizgisinden ödün vermeden çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Üyelerinin yaşadığı sıkıntıları çözmek için görevlerini layıkıyla yürütmeye çalıştıklarını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"PMD olarak büyük Atatürk'ün basına ve basın özgürlüğüne verdiği önemin bilincinde, Cumhuriyete, ülkemize, demokrasiye, basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak adına her zaman tavrımızı, duruşumuzu net olarak ortaya koyduk; dünden bugüne bu uğurda mücadele verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Bu süre içinde sorunlarımızın çözümü, derneğimizin Meclis çatısı altındaki etkinlikleriyle ilgili hem bir önceki Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop hem de şu an görev yapan Sayın Numan Kurtulmuş ve Meclis bürokrasisiyle yapıcı, uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Meclisin ve gazeteciliğin saygınlığıyla uyumlu bu yaklaşımın bizim için çok değerli olduğunun altını çizmek isterim."

Tek listeyle gidilen seçimde Kemal Aktaş yeniden PMD başkanlığına seçildi. Yönetim Kurulu, Özgür Akbaş, Murat Şahin, Murat Akar, Besti Karalar, Ayşegül Melisa Kahvecioğlu, Alp Özden'den oluştu.

Kaynak: AA

Kemal Aktaş, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Aktaş Yeniden PMD Başkanı - Son Dakika

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