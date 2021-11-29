Üye Girişi
Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız

29.11.2021 09:32
Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kanunsuz emirlere uymayın" çağrısı yaptığı bürokratların artık kendilerini yalnız hissetmediğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçmişte yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge bize akmaya başladı. Bunların sayıları fazla olduğu için bir ekip kurduk. Zamanı gelince açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratlara yaptığı "Kanunsuz emirlere uymayın" çağrısından, helalleşme çıkışına kadar birçok konuyu değerlendirdi. "Helalleşeceğiz ama hesaplaşma ayrı…'' diyen Kılıçdaroğlu, bürokratlardan çok sayıda yolsuzluk ihbarı ve dosyasının kendilerine ulaştığını da belirtti. Kılıçdaroğlu'nun Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"BÜROKRATLAR İMZA ATMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORLAR"

"Bürokrasiye yaptığım çağrıdan sonra, hukuka uyan bürokratlar, kendilerini daha güvende hissettiler. Yasa dışı biçimde gelen baskıya da direndiler. İmza atmamaya özen gösteriyorlar. Geçmişte yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda dosya ve belge bize akmaya başladı. Bunların sayıları fazla olduğu için bir ekip kurduk. Yeri ve zamanı gelince bu yolsuzluk dosyalarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Bürokrasi aslında yaptığı işler dolayısıyla suçlanmak istemez, yasalara uygun davranmak ister, yasalara aykırı işlemlere direnmek ister. Ama yıllardır bürokrasi üzerinde baskı kuruldu ve dürüst insanlar sistemin dışına itildi. Yandaşlarına da belli makam ve mevkiler verdiler. Bu da siyasetçi ile bürokrasi arasında çıkar ilişkisi doğurdu. Tepedeki nemalanıyor, alttaki de 'O zaman ben de' diyor. Bu durumdan dürüst çalışan bütün bürokratlar rahatsızdı. Benim yaptığım çağrı, bürokrasiye güven verdi. Artık kendilerini yalnız hissetmiyorlar."

"HELALLEŞME DEDİM AMA HESAPLAŞMA AYRI"

Son dönemde büyük tartışma yaratan "helalleşme" çağrısıyla ilgili de konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ben 'Helalleşme' dedim ama 'hesaplaşma' ayrı. Yolsuzluk yapandan, kul hakkı yiyenden, hukuk içinde elbette hesap sorulacak. Helalleşme derken "Yolsuzlukları görmeyeceğiz, devleti soymuşlar görmeyeceğiz" diye bir şey yok. Biz geçmişin yaralarının kaşınmasını değil, geleceğe bakmak istiyoruz. Geçmişin yaralarını kanatarak sağlıklı bir gelecek yaratamazsınız. Oturalım sağlıklı, yararlı ve dayanışma içinde bir gelecek inşa edelim, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakalım istiyoruz. Bana son dönemde en çok, 'Bizi ne zaman kurtaracaksın? Bunları ne zaman göndereceksin?'' sorusu yöneltiliyor. Halkın bize olan güveni artıyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Bürokrasi, Yolsuzluk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da trafiğin kilit olduğu noktalar 09:31 İstanbul'da trafiğin kilit olduğu noktalar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar 09:06 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! 08:33 Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti 08:00 Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı 07:52 Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda 07:20 Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı 23:14 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak 22:12 Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak

Son Dakika Haberleri
09:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız
09:30 İstanbul'da trafiğin kilit olduğu noktalar
09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!
09:08 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluk dosyaları akıyor, ekip kurduk! Zamanı gelince açıklayacağız!
09:05 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar
08:57 Bülent Arınç: Önümü göremiyorum, ufkum daraldı!
08:56 Dünyanın yakınından geçecek dev gök taşı yaklaşıyor
08:52 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 29 Kasım altın fiyatları
08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu
08:45 Platonik aşık kabusu! Ünlü yazarın hayatını cehenneme çevirdi!
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!         
09:20
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayın! DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayın!         
07:57
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Hamas, İngiltere'ye dava açıyor! Terör listesine alınmıştı Hamas, İngiltere'ye dava açıyor! Terör listesine alınmıştı         
04:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 09:40:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu: Yolsuzluklara ilişkin elimde çok sayıda dosya var, zamanı gelince açıklayacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement